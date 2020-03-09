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«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»
Источник материала: СТВ
Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной артиллерии.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
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Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной...
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