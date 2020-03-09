|
Дорожный налог хотят не только отвязать от техосмотра, но и уменьшить на 20% для юрлиц
Источник материала: Tut.by
Госпошлину за допуск к участию в дорожном движении для юридических лиц планируют снизить на 20 процентов,
Речь идет о долгожданном всеми водителями документе об отвязке уплаты так называемого дорожного налога от техосмотра.
Как ранее
Правда, когда именно новые нормы могут заработать, чиновники не сообщили и в этот раз. Сначала автомобилисты ждали это решение
Подвешенная ситуация и довольно высокая сумма налога, которую нужно уплачивать единовременно, привели к тому, что водители стали массово игнорировать прохождение ТО. По
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но когда «дорожный налог» водители станут платить по новым правилам, по-прежнему неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)