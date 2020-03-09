«Белоруснефть» планирует существенно расширить сеть заправок для электромобилей к 2021 году

«Маланка» для белорусских электрокаров. Компания «Белоруснефть» запустила сеть автозаправок по стране для приверженцев транспорта будущего.

Сегодня по всей Беларуси работает двести пятьдесят одна ЭЗС – сеть «Маланка» может обслуживать до девяти тысяч электромобилей в день. В планах – к 2022 году увеличить масштабы и заряжать до 35 тысяч машин. Таким образом, в Беларуси непрерывно развивается инфраструктура для использования электромобилей. Следующий шаг ─ сделать электротранспорт уже в этом году доступнее для водителей. Мир идет по этому пути, и белорусы не отстают. В Норвегии бензиновые и дизельные автомобили полностью запретят с 2025 года. Еще через пять лет – в Нидерландах, Исландии, Израиле, Швеции, Ирландии. За ними последуют Великобритания, Германия, Франция и Испания – в 2040 году машин со стандартными двигателями там не будет. Уже сейчас по дорогам Норвегии ездит 300 тысяч электромобилей – это 10% от общего числа машин в стране. Местные электрокары потребляют больше миллиарда киловатт час электроэнергии – это больше, чем самые крупные потребители нашей страны: «Беларуськалий» или Белорусский металлургический завод.

Источник: ont.by