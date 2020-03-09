ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белоруснефть» планирует существенно расширить сеть заправок для электромобилей к 2021 году

09.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
«Белоруснефть» планирует существенно расширить сеть заправок для электромобилей к 2021 году

«Маланка» для белорусских электрокаров. Компания «Белоруснефть» запустила сеть автозаправок по стране для приверженцев транспорта будущего.

Сегодня по всей Беларуси работает двести пятьдесят одна ЭЗС – сеть «Маланка» может обслуживать до девяти тысяч электромобилей в день. В планах – к 2022 году увеличить масштабы и заряжать до 35 тысяч машин. Таким образом, в Беларуси непрерывно развивается инфраструктура для использования электромобилей. Следующий шаг ─ сделать электротранспорт уже в этом году доступнее для водителей. Мир идет по этому пути, и белорусы не отстают. В Норвегии бензиновые и дизельные автомобили полностью запретят с 2025 года.  Еще через пять лет – в Нидерландах, Исландии, Израиле, Швеции, Ирландии. За ними последуют Великобритания, Германия, Франция и Испания – в 2040 году машин со стандартными двигателями там не будет. Уже сейчас по дорогам Норвегии ездит 300 тысяч электромобилей – это 10% от общего числа машин в стране. Местные электрокары потребляют больше миллиарда киловатт час электроэнергии – это больше, чем самые крупные потребители нашей страны: «Беларуськалий» или Белорусский металлургический завод.

Источник: ont.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Маланка» для белорусских электрокаров. Компания «Белоруснефть» запустила сеть автозаправок по стране для приверженцев транспорта будущего. Сегодня по всей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безденежье и безнадега. В Беларуси надвигается большой шторм - что предпримет власть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика