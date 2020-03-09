Школа Старкова. Благодаря первому главреду «АиФ» попал в Книгу Гиннесса

Источник материала: Аргументы и факты

28 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения о­снователя и первого главного редактора еженедельника «Аргументы и факты» Владислава Андреевича Старкова.

Благодаря ему «АиФ» поставил рекорд на мировом печатном рынке СМИ, достигнув разового тиража в 33 млн экземпляров. Это событие нашло своё отражение в Книге Гиннесса.

Сперва это была тоненькая брошюрка общества «Знание» – в помощь лекторам для идеологически выверенных ответов на сложные вопросы. «АиФ» поручалось слепить внешне якобы правдивые ответы, но внутри всё равно была ложь – чуть прикрытая, выгодная Полит­бюро. И вот руководить таким изданием поставили человека из провинции, бывшего инженера-электронщика, закончившего отделение журналистики Ростовского гос­университета. Надеялись на п­ослушного исполнителя. Но тут началось…

Не хотели врать

Старков предложил: давайте будем честно отвечать на все вопросы, писать правду! А где её взять? Давайте докапываться до неё и ничего не скрывать от народа! Постепенно собиралась команда единомышленников. Большинство сотрудников были из глубинки, они знали, как живёт народ, и не хотели ему врать. Здесь оказались строитель, врач, дипломат, авиатор, музыкант, педагог – люди разных профессий, объединённые одной ясной целью: сделать жизнь в стране лучше, используя возможности газеты. И случилось неожиданное: все (и они тоже!) захотели узнавать правду о своей истории, об экономике, забытых героях…

О чем рассказал главный редактор «АиФ» Игорь Соколов телеканалу ОНТ? Подробнее

Каждый номер «АиФ» прочитывался десятками читателей, которые хотели своими глазами увидеть, что это написано по-русски и – главное – В ­СОВЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ! Тираж еженедельника рос с каждым годом, в 1990 г. достигнув 33 млн э­кземпляров – злободневных, неприукрашенных аргументов и фактов еженедельно в трудное время глубочайшего кризиса советской системы. Это впечатляло народ! С каждым номером газета раздвигала границы этой честности. Когда она опубликовала соцопрос, в котором Горбачёв по предпочтениям граждан страны оказался не на первом месте, разразился скандал и Старкову предложили немедленно покинуть место главного редактора. Но не тут-то было! За него так мощно заступились коллеги, читатели, интеллигенция, журналисты из разных стран мира, что Горбачёву и его свите пришлось отступить. И журналистам тогда показалось, что они в этой истории вовсе не пешки, а кузнецы своей судьбы и народа.

Жить жизнью народа

Это было основным правилом главного редактора. Многие жили тогда очень бедно. И Старков с женой тоже поначалу ютился в семиметровой комнатушке, на работу ездил в метро, а по делам – на казённом «козлике». Предпочитал оставаться «в тени». В верхах тем временем удивлялись: как это так – вдруг из ничего возникло такое мощное издание? И даже побаивались: что ещё этот человек может выкинуть?! Тогда никто не осмеливался звонить Старкову, просить опубликовать (или не публиковать) какой-то материал. Опора у него была только на своё чутьё и интересы народа.

Редактор притягивал к себе своим обаянием. Он был прирождённым лидером. И сам «питался» яркими людьми, любил их. Выдавал яркие идеи и обожал выслушивать их сам. Уважал коллектив, всех знал лично, интересовался семейными делами. Помогал с жильём, даже женил или мирил…

Галина Волчек об основателе «АиФ»: «Старков никогда не был удобным» Подробнее

Был и очень требователен: в работе все должны были выкладываться на совесть. Поднимал перед каждым журналистом планку и вселял надежду, что это достижимо. Убеждал: растите сами и тяните за собой читателей. Влюблялся в талантливых сотрудников, выжимал из них соки, этим, правда, развивая их же дарования.

Его ориентир был на совесть, справедливость, щедрость. Помню, опубликовали мою большую беседу с писателем Валентином Распутиным. В бухгалтерии ему выписали обычный гонорар. Старков спрашивает меня: «Он (сама, мол, говорила) плохо живёт?» – «Слов нет… А такой сильнейший писатель!» – «Давай дадим ему двойной гонорар?» – «Отлично!» – «А тройной?» – «Ещё лучше!» Щедрость была сильной чертой его характера. Он охотно помогал многим творческим людям, давал бесплатную подписку ветеранам, инвалидам, многодетным. Если о чём-то его просили – не отказывал, сам искал путь, как помочь людям. Дейст­вительно, добрым путём Бог правит.

Газета знает всё!

Любимым делом редактора было чтение писем читателей. В них можно было найти и высокую оценку его труда, и чудесные вопросы с какой-то изюминкой. Именно отсюда начались редакционные спецвыпуски вопросов и ответов. У читателей складывалось впечатление, что газета знает всё: и что делается за рубежом, и что в Кремле, и что у них на кухне. Например, начальник отдела нефтепродуктов Госплана СССР в своём письме спрашивал «АиФ»: «Что будет с разработкой нефтескважин через 10 лет?» Словно мы знаем это лучше его!

Старков не боялся экспериментов. Как-то раз на планёрке неожиданно предложил мне сделать интервью с моей мамой: «Она вырастила пятерых детей, в том числе троих сирот. По твоим словам, она добрая, умная. Разве неинтересно, что думает старшее поколение о нынешней жизни?» Редактор гордился тем, что такая мысль пришла ему в голову и что беседа с простой россиянкой получилась сердечной, глубокой и принесла большую почту.

Вопрос из 2007-го. Как реагируют люди на нефтегазовые отношения с Россией Подробнее

Чуть позже сложилась новая традиция: знатных гостей приглашать в редакцию на обеды. Плюс от этих обедов был не только в получении откровенных материалов, но и в лучшем понимании закулисных интриг: кто с кем, кто против кого? И главное – за что? Руко­водящие особы растворялись в обаянии шефа и порой сами просили посоветовать им выход из какого-то щекотливого положения. Просили, чувствуя преимущество Старкова: он сам создал свою компанию. А гости редакции чаще всего сидели в готовых креслах, с которых их могли сковырнуть в любую минуту. Правда, были порой и жаркие споры, только что за грудки не хватали они друг друга.

Школа «АиФ» и Старкова – школа честного труда. В ней чётко понимается предназначение прессы. На что она нацелит народ – то народ в итоге и получит. Пресса – усилитель поведения общества. Если журналисты будут писать, снимать репортажи о героях – их станет значительно больше. Подвиг вдохновляет, «подвигает» к подражанию. Будет СМИ писать о горячей дружбе, преданной любви – это станет нормой. Очевидно, что если бы сейчас пресса выносила на свет хорошие, светлые дела, пронизанные верой в них людей, страна наша была бы гораздо б­олее приспособленной для счастливой жизни…



В редакции «АиФ» побывали все самые главные знаменитости страны. На фото: Владислав Старков и Майя Плисецкая, 1996 г. Фото: Борис Кремер

Умер Старков от тяжёлой болезни 4 декабря 2004 г. «АиФ» он руководил больше 20 лет. Светлая ему память и благодарность потомков за талант и щедрость души! Хотелось бы, чтобы и сейчас его детище продолжало идти тем же честным путём, соблюдая главный закон – отражать жизнь народа и помогать ему противостоять трудностям, вдохновлять на подвиги.