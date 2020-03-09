Вы желаете нам «8 марта каждый день», но сами этому не способствуете. Мнение

Источник материала: Tut.by

8 марта — день, который из «Международного женского дня» уже давно превратился в «праздник весны». Неудивительно, что суть даты сводится к покупке женщине цветов и подарка, причем часто даже «для галочки», а не искренне. В этом тексте не будет морализаторства, мол, вообще-то 8 марта — это о равенстве полов и женской солидарности, как мы могли забыть. Только позвольте: даже в отрыве от «истоков» все равно получается не праздник, а некоторая нелепица.

Аня ПероваЖурналист TUT.BY

«Кто виноват»

Накануне в офисе был корпоратив — как у многих. Но проблема не в нем, а во фразе которая прозвучала в поздравлении: «Желаем, чтобы каждый ваш день был как 8 марта». Ее произнес один конкретный мужчина, но формулировка расхожая, поэтому спросить хочется у всех: «А что вы сделали для того, чтобы у женщин каждый день был как 8 марта?»

Давайте разберемся: чем же эти 24 часа так хороши, что хочется «продлить» удовольствие? Скорее всего, это подаренный букет цветов и приглашение на ужин в какое-нибудь кафе. Приятные слова и даже, может быть, завтрак в постель. Праздник же — можно избавить даму от типичной для нее роли «кухарки» или «уборщицы».

От самой женщины в этом списке зависит мало что: букет можно купить себе самой, да и счет в кафе оплатить тоже. Можно даже своему мужу сказать, что ужина сегодня не будет. Только приятного в этом будет мало. Как известно, главное не подарок, а внимание. И взаимоуважение в паре, о котором в Беларуси только начинают говорить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Вроде бы ничего сверхъестественного, правда? Если не во все, то по крайней мере во многие дни даже семейные мужчины могут позволить подарить немного этой «роскоши» для своей жены. Букет цветов необязательно покупать в фешенебельном бутике за бешеные суммы, но все равно мужчинам (не всем, конечно же, но все еще многим) это бывает трудно. Правильно сказала моя коллега: редким женщинам дарят цветы постоянно, поэтому букет тюльпанов на 8 марта — это событие. И таких событий не будет до следующего 8 марта — ну, с перерывом на день рождения.

То же касается других моментов. Ни один мужчина в мире не развалится, если вместо того, чтобы попросить приготовить еду, хотя бы раз пойти и приготовить ее самому. Или посидеть с ребенком, пока женщина занята другими делами — порой все равно не ее личными, а семейными. Кто-то скажет: «Вообще-то я так и отношусь к своей партнерше». Но статистика говорит другое: женщины в нашей стране все еще в два раза больше времени тратят на быт (и то, некоторые считают, что цифра занижена).

Вспомните фразы, которые можно услышать от женщин: «У меня даже нет времени накрасить ногти», «в кино последний раз была три года назад». А почему так происходит? Потому что о женщине у нас думают только 8 марта, а потом все — хватит, хорошенького понемножку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Так что спасибо за пожелание, конечно. Но что каждая из нас может сделать для того, чтобы оно действительно исполнилось? Только намекать, а то и прямо просить делать приятное, уделять внимание, на равных участвовать в быту или хотя бы просто не усугублять ситуацию «шуточками», что жена (коллега, подруга — нужное подчеркнуть) глупая, толстая, еще какая-нибудь. Так еще, если эти «требования» начать озвучивать, за них можно еще и получить клеймо «выносит мозг», «истеричка» и так далее.

Вот так к белорускам чаще всего относятся, как только наступает 00:00 9 марта. Бал Золушек окончен, кареты превратились в тыквы и вообще «да помолчи уже, Наташа».

«Что делать»

У женщин здесь всего лишь один проверенный путь — изначально найти нормального мужчину, который не будет пугаться слова «феминизм», уважать и слышать вас (а не только слушать). Мужчину, который не будет считать, что половые органы определяют жизненную иерархию. Который относится к подаренному букету цветов как к способу подарить приятные эмоции человеку, а не как к методу «выбросить 10−40−100 рублей на ветер». И это я только о каких-то красящих жизнь мелочах, всего лишь о «8 марта каждый день» в нынешнем понимании этой даты.

Что до настоящего равенства — так до этого белорусам еще как до луны, извините. Не где-то там — в радужной части статистики, где Беларусь занимает 27-е место по гендерному равенству из 162 стран, — а в жизни. В офисах (даже известных, крупных компаний), общественном транспорте, на лекциях, вечеринках, дома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Хотя, если уж совсем честно, даже по статистике дела у нас стали хуже : женская зарплата (особенно в госсекторе) составляет лишь 72,7% от мужской. А проблема домашнего насилия стоит так же остро , как всегда, и никуда уходить не собирается.

Я даже не хочу писать, что бороться надо на самом деле с этим, о чем на самом деле праздник 8 марта и что женщины на самом деле все еще не наравне с мужчинами. Но зачем, если белорусским мужчинам не под силу даже сохранить наше приподнятое настроение после «женского дня». К сожалению.

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