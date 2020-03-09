Молочные реки, сырные берега: как в Беларуси производят элитный сыр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Верхнедвинск – маленький уютный городок, расположенный в Витебской области Беларуси на границе с Латвией. Одна из достопримечательностей этого места – маслосырзавод, на котором производят элитные сорта сыра. В круглосуточном режиме с конвейерных лент предприятия сходят утонченный маасдам, терпкий пармезан, изысканный гауда и ароматный эдам. Благодаря высококачественному молоку, строгому соблюдению технологий, профессионализму персонала и современному техническому оснащению белорусские сыры ничем не уступают европейским аналогам.