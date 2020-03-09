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Нападающий «Баварии» после матча принял роды у лошади
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вскоре после матча с «Аугсбургом» принял роды у лошади, сообщает
Этой новостью поделилась жена Томаса — Лиза Мюллер.
Отметим, что в матче против «Аугсбурга» Мюллер отметился забитым голом. Сейчас «Бавария» лидирует в чепионате Германии с четырехочковым преимуществом над «Боруссией» из Дортмунда.
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вскоре после матча с «Аугсбургом» принял роды у лошади, сообщает Eurosport.
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