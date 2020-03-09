Нападающий «Баварии» после матча принял роды у лошади

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вскоре после матча с «Аугсбургом» принял роды у лошади, сообщает Eurosport .

Томас Мюллер - это человек, который днём забивает гол Аугсбургу на Альянц Арене, а несколько часов спустя помогает принимать роды у лошади pic.twitter.com/fYWO4FH48w — bavario (@maatsurbation) March 8, 2020

Этой новостью поделилась жена Томаса — Лиза Мюллер.

Отметим, что в матче против «Аугсбурга» Мюллер отметился забитым голом. Сейчас «Бавария» лидирует в чепионате Германии с четырехочковым преимуществом над «Боруссией» из Дортмунда.