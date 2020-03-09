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Белоруски провалились в эстафете, а проблемы Логинова продолжаются. Главное с чешского этапа КМ

09.03.2020 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нове-Место завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. Из-за угрозы распространения коронавируса биатлонные старты впервые прошли в гробовой тишине без зрителей на трибунах. Впрочем, спортивные разборки продолжились в штатном режиме. Как Бё треплет нервы Фуркаду, а наши мужчины продолжают напрягать топов в эстафетах — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.


Фото: Reuters

Биатлон без зрителей

Впервые этап Кубка мира по биатлону прошел без зрителей. Причина — зафиксированные случаи коронавируса в Чехии и боязнь спровоцировать массовое распространение заболевания.

Хотя именно трибуны в Нове-Место традиционно собирают небывалые аншлаги. Пару лет назад чешский этап даже перехватил у Оберхофа звание «Мекки биатлона». Но в этом году Нове-Место выглядело разительно по-другому.

Ни тебе 100-тысячной ревущей толпы, ни громких фанатов вдоль трассы, которые заглушали любые тренерские подсказки.


Фото: Reuters

В этот раз по ходу гонки можно было расслышать не только звук закрывающейся установки, но даже тяжелое дыхание биатлонистов на рубеже и треке.

Мнения спортсменов о том, как подобная обстановка повлияла на результат и концентрацию, разделились. Например, победительница женского спринта Дениз Херрманн отметила, что гробовая тишина на трибунах сработала ей на руку.

А вот лидер российской женской команды Екатерина Юрлова призналась, что бежать в тишине непривычно:

— С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки.


Фото: Reuters

Хотя самые преданные и сумасшедшие болельщики биатлона все-таки смогли докричаться до своих кумиров. Люди с флагами собирались у забора и подбадривали спортсменов, даже находясь за ограждением.

Мужские эстафеты — наш главный позитив сезона

Однозначно лучшей гонкой для белорусов в Нове-Место стала мужская эстафета. С первой до последней стрельбы наши парни держались в лидерах, напрягали норвежцев, убегали от немцев и французов и периодически даже отмечались первыми на отсечках времени.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Забойщиком эстафеты выступил Антон Смольский, днем ранее попавший в топ-20 по итогам спринта. Он показал третий ход на первом этапе, использовал всего один доппатрон и отправил на дистанцию Сергея Бочарникова третьим в секунде от лидирующего норвежца.

Двукратный чемпион Европы закрыл 10 мишеней из 12 патронов и передал эстафету Никите Лобастову на второй позиции в 7,8 секунды от промежуточного первого места.

Молодой белорус не стушевался в звездной компании Тарьея Бё, Доминика Виндиша и Арнда Пайффера. Лобастов лишь однажды обратился к запасным патронам, правда, неслабо проиграл в скорости — 45-секундное отставание от метеора Эдуарда Латыпова, который на своем этапе оказался быстрейшим.

Тем не менее Никита смог удержаться в тройке и отправил финишера Романа Елетнова бороться за самые высокие награды.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Но в этот день Роману не хватило ни сил, ни точности, чтобы сбылось то, о чем мы молчим. Елетнов заработал штрафной круг на стойке, да и ходом не был похож на белорусскую ракету. На финише он отметился только седьмым.

Эстафета в Нове-Место была заключительной в текущем сезоне. Как показали командные гонки, белорусские мужчины наконец поверили в свою конкурентоспособность и освоились в компании биатлонных грандов.

Другое дело, что нам пока не хватает мощного финишера, который бы психологически не пошатнулся под натиском топов и смог продвинуть Беларусь из цветочной церемонии на пьедестал.

Катастрофа в женской эстафете


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А вот женская эстафета в Нове-Место стала для белорусских биатлонисток страшным сном наяву. На старт в Чехии вышел наш сильнейший на данный момент состав: Анна Сола, сестры Кручинкины и Ирина Кривко.

С первого огневого рубежа Анна убегала лидером, но уже на стойке словила два круга штрафа. Еще круг на втором этапе добавила в общую копилку Елена Кручинкина. Ее сестра Ирина также не справилась основной и запасной обоймами и отмотала дополнительные 300 метров дистанции.

Финишер Ирина Кривко отправилась за дистанцию лишь 16-й с отставанием почти в четыре минуты.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Даже закрыв 10 мишеней из 11 патронов Кривко смогла отыграть всего одну позицию и зафиксировала Беларусь 15-й в итоговом протоколе.

Бё никому не сдержать, но Фуркад пытается

Действующий обладатель БХГ Йоханнес Бё к концу сезона, кажется, вырулил на пик формы. Все гонки в Нове-Место в исполнении норвежского рыжика — это образцовые выступления, которые можно показывать на большом экране.

Йоханнес фантастически силен и даже при трех промахах в масс-старте он уверенно выиграл золото. Залог феноменальных перфомансов — космические скорости Бё.


Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon

Молодой отец был быстрейшим на треке с внушительным отрывом — в масс-старте ближайший преследователь в этом показателе норвежец Дале проиграл Бё 35 секунд. Впрочем, надо отметить, что вся норвежская дримтим бежала в Чехии на очень высоких скоростях.

А вот основной соперник Йоханнеса Бё в борьбе за Кубок мира — Мартен Фуркад — в Нове-Место выглядел тихоходом, который плюс ко всему еще и разнервничался и наошибался на рубеже.

В спринте с одним промахом француз финишировал только шестым, а в гонке с общего старта с тремя штрафными кругами (как и у Йоханнеса) стал 14-м.


Фото: Reuters

— Сегодня было реально сложно. Лыжи были катастрофой, я не понимаю, каким образом Эмильен Жаклен смог доехать до подиума. За призы бороться было нереально. Такие ошибки не должны случаться, — сетовал на сервис Фуркад.

Впрочем, в это время норвежский вундеркинд незаметно подкрался к нему в тотале и уже уступает Мартену всего 43 очка. Впереди — два этапа Кубка мира и очень жаркая борьба гигантов, по которой биатлонные болельщики точно соскучились.

Вирер — лидер тотала, но Экхофф все ближе

Обладательницей желтого бипа у женщин остается итальянка Доротея Вирер, которая, правда, за чешский этап ни разу не поднялась на пьедестал.

В спринте Доро заработала аж три промаха и финишировала вне двадцатки лучших. В масс-старте итальянская прима подтянулась к пьедесталу, но отметилась только пятой в итоговом протоколе.


Фото: Reuters

Зато ближайшая преследовательница Вирер в погоне за глобусом норвежка Экхофф, кажется, сумела собраться после провального мира в Антхольце.

Тириль стала пятой в спринте, а в воскресенье с одним промахом выиграла масс-старт, сделав себе подарок в Международный женский день.

Сейчас в главной виртуальной гонке сезона она проигрывает Доро 69 баллов. Но, если родные стены Холменколлена окажут на Экхофф такой же эффект, как домашний стадион Антерсельвы на Вирер, то расклад в женском тотале может серьезно изменится.

Проблемы Логинова продолжаются


Фото: Reuters

Лидер россиян Александр Логинов все-таки отметился на этапе в Нове-Место. Правда, стартовал чемпион мира лишь в спринте. Он схватил три круга штрафа на стойке и откатился на 65 позицию, став худшим в сборной.

В масс-старте Александр решил не участвовать. Причина — недомогание.

— У меня нет коронавируса. Но сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не стоит рисковать, даже если вероятность заболеть — одна десятая процента, — сказал Логинов журналистам.

По его словам, причина неудачного выступления в Нове-Место не в психологическом надломе, о котором много говорят после обысков на чемпионате мира, и не в плохом сервисе.

— Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем.


Reuters

Логинов также опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за хейта болельщиков.

— Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал [чтобы не причинить вред здоровью].

На данный момент Александр Логинов есть в российской заявке на следующий этап Кубка мира в финском Контиолахти.

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Как Бё треплет нервы Фрукаду, а наши мужчины продолжают напрягать топов в эстафетах - в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.
 
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