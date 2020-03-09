К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На минувшей неделе, в пятницу, под руководством заместителя председателя Смолевичского райисполкома Игоря Ильича Кузнецова состоялось координационное совещание руководства идеологической службы района, ее актива, представителей общественных организаций по вопросам подготовки к особо значимым событиям текущего года. Как подчеркнул И.И.Кузнецов, это празднование 75-летия Великой Победы и проведение предстоящих выборов Президента Республики Беларусь. В этой связи, заметил он, необходимо объединить усилия органов управления, идеологического актива, общественных организаций, трудовых коллектив на решении важнейших вопросов жизнедеятельности города и района.

В районе определенная работа в данном направлении уже проводится, запланированы многие соответствующие мероприятия, акции, другие формы деятельности, о чем говорили в своих выступлениях участники совещания.

Председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина сообщила, что Советом запланирован и проводится ряд мероприятий к юбилейной дате. В феврале были проведены акции “Дети войны”, “Серебряный звон моих годов”, в ходе которых члены ветеранского актива посетили участников войны, вдов погибших, бывших узников концлагерей, выяснив о необходимой им помощи. В марте будет проведена традиционная встреча с ветеранами, награжденными за труд орденами и медалями, имеющие звания заслуженных. В апреле пройдет фестиваль ветеранских творческих организаций. Также проводится конкурс “Их подвиг жив в воспоминаниях”, намечены встречи ветеранов с молодежью, выставки творческих работ ветеранов и другие мероприятия. Заключительным этапом этой работы станут торжества в День Победы 9 Мая.

С планами работы районной организации Компартии Беларуси к юбилею Победы поделился первый секретарь бюро Михаил Васильевич Жилянин. Это встречи членов организации с молодежью в школах района, с жителями города в районной библиотеке и другие.

На страницах газеты “Край смалявіцкі” регулярно публикуются материалы под рубриками “К 75-летию Великой Победы”, “И память сердца говорит”, реализуется проект “Белая Русь” помнит”, об этом поведала главный редактор газеты Марина Ивановна Меркуль.

С главными направлениями работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи к знаменательной дате рассказала и.о. начальника отдела Виктория Анатольевна Колесова. Одним из значимых мероприятияй станет акция “Во славу общей Победы”, которая стартует 11 марта и в ходе которой на всех 105 местах воинских захоронений в районе пройдут митинги, встречи ветеранов и молодежи, будет взята горсть земли, чтобы поместить в общую капсулу памяти в Минске. Завершится акция в начале апреля в Стриево у мемориального комлекса в честь партизанской бригады “Разгром”.

Поделились планами также активисты районных организаций пионеров и БРСМ.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся подготовки и проведения празднования 75-летия Великой Победы советского народа во Второй мировой войне.

Корр. “КС”.

На фото: во время совещания.

Фото А.ВОЛОДЬКО.



