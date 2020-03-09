К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На минувшей неделе, в пятницу,  под  руководством заместителя председателя Смолевичского райисполкома Игоря Ильича Кузнецова состоялось координационное совещание  руководства   идеологической службы района,  ее актива, представителей общественных организаций по вопросам подготовки  к особо значимым событиям текущего года. Как  подчеркнул И.И.Кузнецов, это празднование 75-летия Великой Победы и проведение предстоящих выборов Президента Республики Беларусь. В этой связи, заметил он,  необходимо  объединить усилия  органов управления,  идеологического актива, общественных организаций, трудовых коллектив на  решении важнейших вопросов жизнедеятельности города и района.

В районе  определенная работа в данном направлении уже проводится, запланированы многие  соответствующие мероприятия, акции, другие формы деятельности, о чем говорили в своих выступлениях участники совещания.

Председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина сообщила, что Советом запланирован и проводится ряд   мероприятий  к юбилейной дате. В феврале были  проведены акции “Дети войны”, “Серебряный звон моих годов”, в ходе которых члены ветеранского актива посетили участников войны, вдов погибших, бывших узников концлагерей,  выяснив о необходимой им помощи. В марте будет проведена традиционная встреча с ветеранами, награжденными за труд орденами и медалями, имеющие звания заслуженных. В апреле пройдет фестиваль ветеранских творческих организаций.  Также проводится конкурс  “Их подвиг жив в воспоминаниях”,  намечены встречи ветеранов с молодежью, выставки  творческих работ ветеранов и другие мероприятия. Заключительным этапом этой работы станут торжества в День Победы 9 Мая.

С планами работы   районной организации Компартии Беларуси к юбилею Победы поделился первый секретарь бюро Михаил Васильевич Жилянин. Это встречи членов организации  с молодежью в школах района, с жителями города в районной библиотеке и другие.

На страницах газеты “Край смалявіцкі”   регулярно  публикуются материалы под рубриками “К 75-летию Великой Победы”, “И память сердца говорит”,  реализуется проект “Белая Русь” помнит”, об этом поведала главный редактор газеты Марина Ивановна Меркуль.

С главными  направлениями  работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи к знаменательной дате рассказала  и.о. начальника  отдела Виктория Анатольевна Колесова.    Одним из  значимых мероприятияй станет акция “Во славу общей Победы”, которая стартует 11 марта и в ходе которой  на всех 105 местах воинских захоронений в районе  пройдут митинги, встречи ветеранов и молодежи, будет взята горсть земли, чтобы поместить в общую капсулу памяти в Минске. Завершится акция в начале апреля в Стриево у мемориального комлекса в честь партизанской бригады “Разгром”.

 Поделились планами также активисты районных  организаций пионеров и БРСМ.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся подготовки и проведения празднования 75-летия Великой Победы советского народа во Второй мировой войне.

Корр. “КС”.

На фото: во время  совещания.

Фото А.ВОЛОДЬКО.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ