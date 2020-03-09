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Как ГАИ Слуцка поздравляла девушек с 8 Марта. Видео, фото
09.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 марта слуцкий отдел ГАИ от лица Слуцкого РОВД поздравил автоледи с Международным женским днём, а спонсором выступила служба эвакуации «Случь-Авто».
За неполный час инспекторы поздравили порядка полусотни представительниц прекрасного пола, дарили девушкам букеты и полезные автоаксессуары.
Подобные акции в Слуцке стали уже традицией.
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8 марта слуцкий отдел ГАИ от лица Слуцкого РОВД поздравил автоледи с Международным женским днём, а спонсором выступила служба эвакуации «Случь-Авто». За неполный...
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