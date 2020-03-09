Сотрудники прокуратуры Минской области и прокуратуры Дзержинского района провели с военнослужащими срочной службы профилактическое мероприятие в управлении 15 зенитной ракетной бригады в г. Фаниполь, Дзержинского района.
Тема – соблюдение требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов.
Цель мероприятия:
ознакомить военнослужащих с положениями Уголовного кодекса Республики Беларусь,
разъяснить меры уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения воинской службы и преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
довести алгоритм поведения в случае совершения в отношении военнослужащего противоправных действий.
Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Гирловский и прокурор Дзержинского района Эдуард Свентуховский в своих выступлениях обратили внимание присутствующих на необходимость неукоснительного соблюдения Конституции Республики Беларусь и требований общевоинских уставов. Назвали основные причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений. На конкретных примерах из практики разъяснили уголовную ответственность за совершение воинских преступлений, а также за незаконный оборот наркотических средств на территории воинской части.
В целях выявления возможных фактов неуставных взаимоотношений, представители надзорного ведомства провели анонимное анкетирование с военнослужащими срочной службы. Результаты будут использованы при дальнейшем планировании надзорной работы.
На мероприятии присутствовало свыше 30 военнослужащих срочной службы, а также командование 15 зенитной ракетной бригады.
Фото: прокуратура Минской области
Старший прокурор отдела
прокуратуры Минской области Денис Гирловский