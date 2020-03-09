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Власти ограничат вывоз дезинфицирующих средств из страны

09.03.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить

Как сообщил 9 марта министр здравоохранения, в настоящее время готовится постановление по порядку согласования вывоза таких средств из страны.

Чтобы предотвратить искусственный дефицит средств, которые могут вывозить в страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, на данный момент запрещен вывоз масок, респираторов, спецкостюмов и других подобных изделий.

Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.
 
 
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Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить
 
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