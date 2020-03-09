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Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси ситуация с коронавирусом по-прежнему контролируемая. Напомним, первый пациент, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Что касается ситуации в Витебске, там тоже все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Практически ни у кого сейчас нет повышения температуры. В одном случае только 37,4, что клинически не значимо. Лабораторные анализы у всех хорошие.
Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.
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Новости Беларуси. В Беларуси ситуация с коронавирусом по-прежнему контролируемая. Напомним, первый пациент, который был госпитализирован с подозрением на...
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