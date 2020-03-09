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Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

09.03.2020 14:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси ситуация с коронавирусом по-прежнему контролируемая. Напомним, первый пациент, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Первый пациент, у которого был подтвержден этот диагноз, на сегодняшний момент относится к категории выздоровевших. Единственное, что он продолжает медицинское наблюдение, потому что по всем канонам мы должны получить дважды отрицательные тесты лабораторные и выдержать 14-дневный период наблюдений с момента подтверждения диагноза. Поэтому он будет выписан на этой неделе.

Что касается ситуации в Витебске, там тоже все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Практически ни у кого сейчас нет повышения температуры. В одном случае только 37,4, что клинически не значимо. Лабораторные анализы у всех хорошие.

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Единственное, что в контактах первого уровня, которые были изолированы при получении первого положительного теста, еще в трех случаях получили тест о том, что имеется РНК коронавируса. За этими пациентами будет продолжено медицинское наблюдение. У них по-прежнему нет клинических проявлений болезни. Я думаю, что здесь заболевание пройдет либо в легкой форме, либо в режиме носительства.

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Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Люди в материале: Владимир Караник

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси ситуация с коронавирусом по-прежнему контролируемая. Напомним, первый пациент, который был госпитализирован с подозрением на...
 
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