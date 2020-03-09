Видео майора Манхоффа. Похороны Сталина глазами американского «шпиона»

Источник материала: Аргументы и факты

Уникальную, ранее неизвестную видеозапись похорон советского лидера Иосифа Сталина опубликовал сайт «Радио Свободна Европа / Радио Свобода». Более чем 10-минутное видео является единственной известной на данный момент съемкой похорон Сталина, сделанной в неофициальном порядке.

Запись сделана майором американской армии Марти Манхоффом, который в 1952-1954 годах служил помощником военного атташе посольства США в СССР.

До настоящего момента, когда речь заходит о похоронах Сталина, и отечественные, и зарубежные специалисты в качестве видеодокумента используют официальные съемки, сделанные советскими операторами.

Любительских кадров не сохранилось — во-первых, из-за строгих ограничений на проведение съемок, а во-вторых, из-за того, что у советских граждан в начале 1950-х попросту не было соответствующей аппаратуры.

Разумеется, американского дипломату тоже никто не предоставлял разрешения на съемку. Однако оно ему и не требовалось, поскольку он мог осуществлять ее прямо с рабочего места.

Дело в том, что с момента признания Соединенными Штатами Советского Союза дипломатическое представительство США находилось в непосредственной близости от Кремля — во вновь построенном доме на Моховой улице. Окна выходили на Кремль и Манежную площадь.

9 марта 1953 года, в день похорон Иосифа Сталина, Марти Манхофф вел съемку непосредственно из окна посольства.

«Изнанка» похорон: замерзающие солдаты, кавалеристы на Манежной и толпа у Исторического музея

Сразу нужно оговориться, что никаких сенсационных фактов американскому дипломату запечатлеть не удалось. На видео видно, как гроб с телом Сталина на орудийном лафете в окружении военных и высших руководителей страны перевозят из Колонного зала Дома Союзов, где в течение нескольких дней проходило прощание, на Красную площадь, где состоялись похороны.

В официальную хронику не могли попасть мелочи, на которые обратил внимание американец — например, в тот день в Москве было холодно, и стоящие поодаль солдаты и оцепления подпрыгивают и хлопают себя руками, чтобы немного согреться. Видно большое количество венков, стоящих вдоль стен Исторического музея, помимо тех, что несли участники похоронной процессии.

Саму церемонии похорон Манхофф снимал издали, и в кадр попала ее «изнанка»: спешно перебегающие с какими-то поручениями с места на место военные, кавалеристы, скачущие по Манежной площади, а также колонна бронетранспортеров, движущаяся для прохождения по Красной площади.

Последние минуты записи сделаны уже после того, как церемония похорон завершилась. Те, кто был допущен на нее, постепенно расходятся, а со стороны Манежа к Красной площади устремляются толпы людей, желающих проститься с вождем. Их останавливает оцепление, выставленное по обе стороны от Исторического музея. Постепенно в кадре становится все больше машин, а также людей, куда-то идущих по своим повседневным делам. Троллейбусы, движение которых в районе Манежной площади было остановлено во время похорон, с трудом преодолевают толпу людей, собравшихся у Исторического музея.



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Смертельную давку американец видеть не мог

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Прощание в Колонном зале Дома Союзов продолжалось с 16 часов 6 марта до полуночи 8 марта.

К 7 часам утра 9 марта была выстроена охранная цепочка по маршруту движения похоронной процессии и по секторам Красной площади. В 8 часов завершилось построение войск на Красной площади общим количеством 4400 человек, оркестра по маршруту и почётного эскорта у Дома Союзов.

Построение траурной процессии у Дома Союзов началось около 10:00, а в 10:23 гроб был установлен на лафет. Съемки Манхоффа начинаются в этот период, а заканчиваются уже после завершения всех официальных мероприятий, последним из которых стало начавшееся в 12:10 прохождение войск по Красной площади.

Пленка Манхоффа, к сожалению, не раскрывает подробностей трагедии, произошедшей во время похорон Сталина в районе Трубной площади. Из-за того, что в узком месте улицы собралось огромное количество людей, началась давка, число погибших в которой точно неизвестно. Но американский дипломат мог запечатлеть лишь то, что было видно из окна посольства, и в районе Манежной и Красной площадей никаких серьезных эксцессов зафиксировано не было.

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«Я был поражён тем, что обнаружил»

Марти Манхофф закончил свою деятельность в Москве в 1954 году, когда власти СССР обвинили его в шпионаже, после чего он был вынужден покинуть Советский Союз.

О существовании «архива Манхоффа» в январе 2017 года сообщил американский историк Дуглас Смит, специализирующийся на изучении советской эпохи.

На своей странице в Facebook Смит написал, что его пригласили заняться изучением материалов из архива дипломата летом 2016 года: «После смерти его жены прошлым летом мне предложили посетить дом Манхоффа и посмотреть, не оставил ли он что-нибудь ценное. Я был поражён тем, что обнаружил. Последние несколько месяцев я оцифровывал и упорядочивал фотографии и плёнки. Среди ценных материалов 15-минутное цветное видео с похорон Сталина, снятое из окна на верхнем этаже старого посольства США в гостинице «Националь». Тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ялты и в местах, расположенных вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали».

В январе Смит опубликовал 12 снимков из архива Манхоффа, посвященных обычной жизни советских людей начала 1950-х. Уникальность этих съемок в том, что они были сделаны на цветную пленку отличного качества. Историк предложил всем, кто имеет желание взяться за публикацию архива Манхоффа, связаться с ним. Судя по нынешней публикации, интерес к материалам американского дипломата проявило «Радио Свободна Европа / Радио Свобода».

Фотоархив обычной жизни СССР начала 1950-х

Вместе с видеозаписью сайт опубликовал и фотоснимки, сделанные Манхоффом как в Москве, так и во время поездок по стране.

Например, впечатляет ночной снимок залитого со всех сторон ярким светом только построенного Главного здания МГУ на Ленинских горах, который Манхофф делал уже с крыши нового здания посольства США на Новинском бульваре, куда дипломатическую миссию перевели как раз в 1953 году.

Манхофф снимал как праздничные мероприятия, так и торговлю на рынке, веселых мальчишек на лавочке, девушек, читавших книги у Новодевичьего монастыря.

Вряд ли эти съемки составляли основную часть работы помощника военного атташе посольства США. Вне всяких сомнений, во время поездок по стране мистер Манхофф интересовался военными объектами, но эти съемки, скорее всего, ныне хранятся в архивах американских разведслужб.

А вот вывезенный дипломатом из СССР фотоархив повседневной жизни страны, по всей видимости, никого, кроме автора, не заинтересовал. Зато теперь, благодаря историку Дугласу Смиту, есть отличная возможность увидеть Советский Союз 1950-х в необычном ракурсе и в отличном качестве.