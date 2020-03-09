Почему одни выбирают чай, а другие кофе

Источник материала: Tut.by

То, какие конкретно продукты мы находим более вкусными, может объясняться генетикой. Работу японских ученых опубликовали в журнале Nature Human Behavior, пишет CNN .





Ученые из Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки в Японии изучили генетические данные и предпочтения в еде более 160 тысяч японцев, используя данные из BioBank Japan Project.

Работа выявила генетические связи для 13 привычек в питании, включая потребление кофе, чая, алкоголя, йогурта, сыра, рыбы, овощей и мяса. «Есть расхожее выражение: ты — это то, что ты ешь. Но, похоже, верно и обратное: наша генетика заранее определяет, какие продукты мы выбираем», — отметили авторы работы.

В исследовании не учитывались внешние факторы (возраст, доход, привычки окружения и т.д.), которые, как отмечают независимые эксперты, в некоторых случаях могут оказать большее влияние на наши пищевые предпочтения в сравнении с генетикой.

Японские ученые предполагают, что результаты их работы помогут диетологам персонализировать здоровый рацион в соответствии с потребностями и вкусами каждого человека.