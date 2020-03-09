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Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

09.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 10 января в поселке Большевик неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги и скрылся.

В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. В области введён план «Сирена»

Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи 2 марта. Мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако кассир успела нажать тревожную кнопку. В итоге подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания. Ранее он судим не был, является индивидуальным предпринимателем.

Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

Александр Васильев, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома:
Кроме того, что маскировку внешности использовал, также снимал на транспортном средстве государственные номера. Кстати, во втором случае в момент снятия государственных номеров был обнаружен местными жителями. Нам удалось получить эту информацию, и она была использована в раскрытии этого преступления.

Особая благодарность нашим жителям, которые остаются неравнодушными к таким происшествиям.

Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

По словам подозреваемого, похищенные деньги он потратил на погашение кредита и другие личные цели. В настоящий момент отрабатывается версия наличия соучастников и проводится поиск предмета, с помощью которого он осуществлял разбойные нападения.

Люди в материале: Александр Васильев

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 10 января в поселке...
 
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