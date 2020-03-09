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Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 10 января в поселке Большевик неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги и скрылся.
Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи 2 марта. Мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако кассир успела нажать тревожную кнопку. В итоге подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания. Ранее он судим не был, является индивидуальным предпринимателем.
Александр Васильев, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома:
Особая благодарность нашим жителям, которые остаются неравнодушными к таким происшествиям.
По словам подозреваемого, похищенные деньги он потратил на погашение кредита и другие личные цели. В настоящий момент отрабатывается версия наличия соучастников и проводится поиск предмета, с помощью которого он осуществлял разбойные нападения.
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Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле
Новости Беларуси. В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 10 января в поселке...
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