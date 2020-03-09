Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрировано 3 брака.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 12 рождений детей.

В Зеленоборском сельисполкоме рождение первенца, сына Тимура, зарегистрировали Ростислав и Оксана Барановские.

В Пекалинском сельисполкоме рождение сына Романа зарегистрировали Максим и Галина Мытник из деревни Заказинец.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение сына Захара, второго ребенка в семье, зарегистрировали Вадим и Мария Стус из агрогородка Озерицкая Слобода.

В Усяжском сельисполкоме Александр и Светлана Позняк из агрогородка Усяжа зарегистрировали рождение первенца, сына Мирона.

В Смолевичском отделе загс:

Андрей и Анна Тарасевичи зарегистрировали рождение сына Романа, второго ребенка в семье.

Рождение дочери Виктории, первого ребенка в семье, зарегистрировали Екатерина и Сергей Мурашко.

Сергей и Людмила Гридюшко зарегистрировали рождение сына Ильи, четвертого ребенка в семье.

Рождение сына Максима, второго ребенка в семье, зарегистрировали Алексей и Анна Петровские.

Рождение дочери Агнии, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Иван и Екатерина Сазоновы.

Денис и Ирина Лукашевичи зарегистрировали рождение сына Давида, второго ребенка в семье.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 18 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Курганский, Пекалинский и Плисский сельисполкомы, по две смерти — Жодинский и Усяжский сельисполкомы, три смерти зарегистрировал Озерицко-Слободской сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 8 смертей.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).