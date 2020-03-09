Бракосочетания
За прошедший период в районе зарегистрировано 3 брака.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 12 рождений детей.
В Зеленоборском сельисполкоме рождение первенца, сына Тимура, зарегистрировали Ростислав и Оксана Барановские.
В Пекалинском сельисполкоме рождение сына Романа зарегистрировали Максим и Галина Мытник из деревни Заказинец.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение сына Захара, второго ребенка в семье, зарегистрировали Вадим и Мария Стус из агрогородка Озерицкая Слобода.
В Усяжском сельисполкоме Александр и Светлана Позняк из агрогородка Усяжа зарегистрировали рождение первенца, сына Мирона.
В Смолевичском отделе загс:
Андрей и Анна Тарасевичи зарегистрировали рождение сына Романа, второго ребенка в семье.
Рождение дочери Виктории, первого ребенка в семье, зарегистрировали Екатерина и Сергей Мурашко.
Сергей и Людмила Гридюшко зарегистрировали рождение сына Ильи, четвертого ребенка в семье.
Рождение сына Максима, второго ребенка в семье, зарегистрировали Алексей и Анна Петровские.
Рождение дочери Агнии, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Иван и Екатерина Сазоновы.
Денис и Ирина Лукашевичи зарегистрировали рождение сына Давида, второго ребенка в семье.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 18 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Курганский, Пекалинский и Плисский сельисполкомы, по две смерти — Жодинский и Усяжский сельисполкомы, три смерти зарегистрировал Озерицко-Слободской сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 8 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).