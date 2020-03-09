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В Гомеле таксист сбил на переходе 11-летнего школьника

09.03.2020 15:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле таксист сбил на переходе 11-летнего школьника
УВД Гомельского облисполкома

Как стало известно, ДТП с участием несовершеннолетнего произошло около 4 часов вечера 7 марта в Гомеле. 11-летний мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый».

В Гомеле таксист сбил на переходе 11-летнего школьника Пьяный таксист сбил 11-летнюю девочку на переходе в Бресте и скрылся

В это время по дороге ехал автомобиль-такси «Ровер» под управлением 27-летнего водителя. Мужчина не заметил ребенка и совершил наезд на него, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В результате происшествия 11-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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