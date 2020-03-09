Более 20 спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске 16 апреля VENTURE DAY MINSK . Построение устойчивой бизнес-модели, глобализация финансов и блокчейн как будущая инвестиционная площадка – основные темы конференции. Организаторы - стартап-хаб Imaguru, группа компаний Belbiz при поддержке USAID, интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Представители TikTok, Viber, Google, Revolut, Fetch.ai, Orangesoft, Stereotheque, Sunfish Partners, Iron Wolf Capital и многих других компаний, а также бизнес-ангелы, инвесторы представят своё видение развития технологий в ближайшее 10-летие.





Кароль Садай, страновой директор Revolut Poland расскажет о будущем fintech на примере онлайн-банков. Как онлайн-банки формируют будущее финансов? Как новое поколение потребляет услуги, включая финансы? Как быстро расширить бизнес с 1 до 10 миллионов клиентов за 5 лет, от первого краудфандинга до оценки unicorn на примере Revolut?

Азиз Эмре Гюнель, стартап-ментор, консультант по управлению расскажет, как найти баланс между трендами и быстро меняющимися требованиями рынка. «В настоящее время все деловые операции должны сосредоточиться на клиентах и ​​их привязанности. Они больше не пассивны, они взаимодействуют с сетями», - говорит спикер.

В его выступлении речь пойдёт о технологических разработках, основанных на искусственном интеллекте, блокчейне, кибербезопасности и big data, а также о навыках, которые будут востребованы для стартапов в ближайшие 10 лет.

Павлина Лузенска, ведущий ментор Google затронет актуальную сегодня тему «Женщины в IT». В Европе только 27% основателей стартапов -- женщины, и, согласно TechCrunch «венчурные инвестиции во все женские команды основателей достигают 3,3 миллиарда долларов в 2019 году, что составляет 2,8% капитала, вложенного во всю экосистему стартапов США в этом году». Павлина Лузенска предлагает найти ответ на вопрос: как можно это изменить?

«Во время семинара я сосредоточусь на методах, которые могут повысить креативность как в команде, так и индивидуально. Мы коснемся дизайн-мышления, а также лучших практик Hyper Island», - говорит спикер.

Одним из ключевых событий конференции станет конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы принимают заявки на участие. Десять лучших стартапов получат возможность питчить свои проекты международному жюри. Победитель конкурса получает fast pass на программу MIT Forum CEE, что позволит побороться за поездку в Бостон. Это только часть приза. Остальное организаторы пока держат в секрете. Напомним, что в 2019 году победители конкурса стали участниками образовательной программы Study Your To USA.

К участию в конференции приглашаются представители стартап-сообщества, инвесторы, IT-предприниматели, бизнес-ангелы, студенты, разработчики.

Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.