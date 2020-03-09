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20+ спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске
09.03.2020 15:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Более 20 спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске 16 апреля
Представители TikTok, Viber, Google, Revolut, Fetch.ai, Orangesoft, Stereotheque, Sunfish Partners, Iron Wolf Capital и многих других компаний, а также бизнес-ангелы, инвесторы представят своё видение развития технологий в ближайшее 10-летие.
Кароль Садай, страновой директор Revolut Poland расскажет о будущем fintech на примере онлайн-банков. Как онлайн-банки формируют будущее финансов? Как новое поколение потребляет услуги, включая финансы? Как быстро расширить бизнес с 1 до 10 миллионов клиентов за 5 лет, от первого краудфандинга до оценки unicorn на примере Revolut?
Азиз Эмре Гюнель, стартап-ментор, консультант по управлению расскажет, как найти баланс между трендами и быстро меняющимися требованиями рынка. «В настоящее время все деловые операции должны сосредоточиться на клиентах и их привязанности. Они больше не пассивны, они взаимодействуют с сетями», - говорит спикер.
В его выступлении речь пойдёт о технологических разработках, основанных на искусственном интеллекте, блокчейне, кибербезопасности и big data, а также о навыках, которые будут востребованы для стартапов в ближайшие 10 лет.
Павлина Лузенска, ведущий ментор Google затронет актуальную сегодня тему «Женщины в IT». В Европе только 27% основателей стартапов -- женщины, и, согласно TechCrunch «венчурные инвестиции во все женские команды основателей достигают 3,3 миллиарда долларов в 2019 году, что составляет 2,8% капитала, вложенного во всю экосистему стартапов США в этом году». Павлина Лузенска предлагает найти ответ на вопрос: как можно это изменить?
«Во время семинара я сосредоточусь на методах, которые могут повысить креативность как в команде, так и индивидуально. Мы коснемся дизайн-мышления, а также лучших практик Hyper Island», - говорит спикер.
Одним из ключевых событий конференции станет конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы
К участию в конференции приглашаются представители стартап-сообщества, инвесторы, IT-предприниматели, бизнес-ангелы, студенты, разработчики.
Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.
Адрес: проспект Независимости 50.
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16 апреля на международной конференции Venture Day Minsk они представят своё видение развития технологий в ближайшее 10-летие.
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