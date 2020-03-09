ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20+ спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске

09.03.2020 15:28 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

20+ спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске
Фото из открытых источников

Более 20 спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске 16 апреля VENTURE DAY MINSK. Построение устойчивой бизнес-модели, глобализация финансов и блокчейн как будущая инвестиционная площадка – основные темы конференции. Организаторы - стартап-хаб Imaguru, группа компаний Belbiz при поддержке USAID, интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Представители TikTok, Viber, Google, Revolut, Fetch.ai, Orangesoft, Stereotheque, Sunfish Partners, Iron Wolf Capital и многих других компаний, а также бизнес-ангелы, инвесторы представят своё видение развития технологий в ближайшее 10-летие.

20+ спикеров из ведущих глобальных компаний и стартапов выступят в Минске
 

Кароль Садай, страновой директор Revolut Poland расскажет о будущем fintech на примере онлайн-банков. Как онлайн-банки формируют будущее финансов? Как новое поколение потребляет услуги, включая финансы? Как быстро расширить бизнес с 1 до 10 миллионов клиентов за 5 лет, от первого краудфандинга до оценки unicorn на примере Revolut?

Азиз Эмре Гюнель, стартап-ментор, консультант по управлению расскажет, как найти баланс между трендами и быстро меняющимися требованиями рынка. «В настоящее время все деловые операции должны сосредоточиться на клиентах и ​​их привязанности. Они больше не пассивны, они взаимодействуют с сетями», - говорит спикер.

В его выступлении речь пойдёт о технологических разработках, основанных на искусственном интеллекте, блокчейне, кибербезопасности и big data, а также о навыках, которые будут востребованы для стартапов в ближайшие 10 лет.

Павлина Лузенска, ведущий ментор Google затронет актуальную сегодня тему «Женщины в IT». В Европе только 27% основателей стартапов -- женщины, и, согласно TechCrunch «венчурные инвестиции во все женские команды основателей достигают 3,3 миллиарда долларов в 2019 году, что составляет 2,8% капитала, вложенного во всю экосистему стартапов США в этом году». Павлина Лузенска предлагает найти ответ на вопрос: как можно это изменить?

«Во время семинара я сосредоточусь на методах, которые могут повысить креативность как в команде, так и индивидуально. Мы коснемся дизайн-мышления, а также лучших практик Hyper Island», - говорит спикер.

Одним из ключевых событий конференции станет конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы принимают заявки на участие. Десять лучших стартапов получат возможность питчить свои проекты международному жюри. Победитель конкурса получает fast pass на программу MIT Forum CEE, что позволит побороться за поездку в Бостон. Это только часть приза. Остальное организаторы пока держат в секрете. Напомним, что в 2019 году победители конкурса стали участниками образовательной программы Study Your To USA.

К участию в конференции приглашаются представители стартап-сообщества, инвесторы, IT-предприниматели, бизнес-ангелы, студенты, разработчики.

Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Адрес: проспект Независимости 50. Билеты уже в продаже.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​16 апреля на международной конференции Venture Day Minsk они представят своё видение развития технологий в ближайшее 10-летие.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле таксист сбил на переходе 11-летнего школьника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика