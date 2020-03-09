ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оршанском районе опрокинулась LADA Vesta: погиб водитель

09.03.2020 15:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.  

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась утром 9 марта в деревне Туминичи.  

29-летний водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет – транспортное средство опрокинулось.  

В Оршанском районе опрокинулась LADA Vesta: погиб водитель
Фото: vk.com/vitebsk__jai  

В результате аварии мужчина погиб на месте.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В конце февраля в Оршанском районе при столкновении Volkswagen и Renault пострадали три человека – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.   По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика