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В Оршанском районе опрокинулась LADA Vesta: погиб водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.
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29-летний водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет – транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии мужчина погиб на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась...
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