Во Франции женщина выпала во сне из автомобиля, после чего ее переехали две машины

Источник материала: Tut.by

Тридцатипятилетняя гражданка Италии погибла во Франции в результате ДТП, которое произошло после того, как она выпала из автомобиля. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС .

По данным жандармерии страны, инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Осер. Машина, которой управлял один из родителей женщины, двигалась по автостраде Лион — Париж. Женщина спала на заднем сиденье. Она выпала на дорогу в результате того, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась.

Поднявшись с асфальта, женщина попыталась пересечь автостраду и была сбита двумя машинами подряд. Пострадавшая умерла через несколько часов в больнице.