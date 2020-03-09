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Во Франции женщина выпала во сне из автомобиля, после чего ее переехали две машины

09.03.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тридцатипятилетняя гражданка Италии погибла во Франции в результате ДТП, которое произошло после того, как она выпала из автомобиля. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

По данным жандармерии страны, инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Осер. Машина, которой управлял один из родителей женщины, двигалась по автостраде Лион — Париж. Женщина спала на заднем сиденье. Она выпала на дорогу в результате того, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась.

Поднявшись с асфальта, женщина попыталась пересечь автостраду и была сбита двумя машинами подряд. Пострадавшая умерла через несколько часов в больнице.

 
 
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В жандармерии страны сообщили, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась.
 
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