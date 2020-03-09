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Мы не сошли с ума. Билеты в аквапарк «Дримлэнд» можно купить по цене от 9 рублей

09.03.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошла всего неделя весны, а AFISHA.TUT.BY уже задумалась о вашем крутом отдыхе летом. Мы запускаем продажу билетов на самый большой курорт в центре Минска — аквапарк «Дримлэнд». Нет, мы не сошли с ума, просто именно сейчас квитки можно купить по максимально выгодной цене — от 9 рублей, хотя в прошлом году они стоили от 28 рублей. Рассказываем, почему это предложение стоит вашего внимания.


Если из-за коронавируса вы уже передумали брать билеты в Италию, стоит присмотреться к квиткам в столичный аквапарк: если покупать их сильно заранее, можно неплохо сэкономить. Сегодня, например, их можно приобрести по самым низким ценам. Вот подробности.

При покупке 10 билетов и больше каждый из них стоит по 9 рублей. Если вы решите купить одномоментно от 5 до 9 билетов, они обойдутся вам по 10 рублей. А для тех, кто купит до 4 билетов, стоимость каждого составит 12 рублей. Они будут действительны в любой день работы аквапарка на протяжении всего летнего сезона 2020 года и подходят как для взрослых, так и для малышей. Какой будет цена билетов летом, пока неизвестно. Но в прошлом году прайсы были такие: 30 рублей — билет выходного дня, 28 рублей — билет, по которому вас пропустили бы в будний день. Отметим, что каждую неделю стоимость билета будет расти. Так что самое время позаботиться о своем отдыхе.


Чем вообще заняться в аквапарке?

Любителей активного отдыха ждут не только горки и водные аттракционы. Каждый день тренеры по фитнесу, йоге и стретчингу будут заниматься с желающими абсолютно бесплатно. А профессиональные хореографы будут проводить бесплатные мастер-классы по зумбе, бачате, сальсе и другим современным танцевальным направлениям. Также здесь будут организовывать флешмобы и баттлы, в которых вы сможете побыть зрителем или активным участником. На спортивной площадке аквапарка будут проходить турниры по волейболу, бадминтону и мини-футболу с призами от аквапарка и его партнеров.

Для любителей спокойного, размеренного отдыха «Дримлэнд» подготовил лаунж-зону с комфортными лежаками, зонтами, уютными бунгало и индивидуальным обслуживанием. Тут будет много коктейлей, чайная карта и кальяны. А диджеи попробуют удовлетворить все музыкальные желания гостей комплекса.


Для самых маленьких гостей аквапарк тоже приготовил много сюрпризов. Профессиональные аниматоры будут развлекать детей на протяжении всего отдыха. Шоу мыльных пузырей, дискотеки и пенные вечеринки подарят детям радость и восторг, а их родителям — бесценные минуты спокойствия. Также в аквапарке вы можете отметить детский день рождения: специально для вас подберут локацию и оригинальную анимацию.

В 2020 году в аквапарке пройдет целый гастрофестиваль. Более 20 участников превратят зону фудкорта в фестиваль еды, где будет представлена кухня на абсолютно любой вкус. Довольны будут и любители стрит-фуда, и приверженцы здорового питания.
Что бы вы хотели видеть в меню? Оставьте свои комментарии, и ваши пожелания попытаются учесть.

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Теги: Минск
 
 
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Прошла всего неделя весны, а AFISHA.TUT.BY уже задумалась о вашем крутом отдыхе летом. Мы запускаем продажу билетов на самый большой курорт в центре Минска - аквапарк...
 
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