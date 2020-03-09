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Из-за коронавируса в Индиан-Уэллсе, где находятся Соболенко и Саснович, отменили турнир

09.03.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за опасений заражения игроков и болельщиков, а также распространения коронавируса на территории Соединенных Штатов турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,76 млн долларов было решено отменить в соответствии с заключением медиков. Его передали в WTA 8 марта.


Reuters

Отмена турнира состоялась после того, как департамент общественного здравоохранения округа Риверсайд, штат Калифорния, объявил чрезвычайную ситуацию на фоне подтвержденного случая заболевания коронавирусом (COVID-19) в долине Коачелла.

— Риск для здоровья жителей округа Риверсайд при проведении столь большого события, как теннисный турнир, высок, — убежден Дэвид Агус, профессор медицины и биомедицинской инженерии в Университете Южной Калифорнии. — Нам всем следует объединиться, чтобы защитить общество от вспышки коронавируса.

— Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность людей имеет первостепенное значение, — признает директор турнира Томми Хаас, бывшая вторая ракетка мира. — Готовы провести турнир в другие даты, изучаем варианты.

Ситуацию с отменой турнира в Индиан-Уэллсе прокомментировали в Женской теннисной ассоциации (WTA):

— Исходя из медицинских советов, полученных 8 марта, с сожалением отмечаем, что турнир в Индиан-Уэллсе не будет проводиться в соответствии с графиком в марте этого года, — заключил Стив Саймон, председатель и исполнительный директор WTA. — Мы сочувствуем тем, кто пострадал от коронавируса в этом регионе и во всем мире. Разочарованы тем, что наши фанаты не смогут наблюдать за турниром, а заявленные в Индиан-Уэллсе игроки не смогут принимать участие в соревнованиях в течение следующих двух недель.

Отметим, что первая ракетка Беларуси Арина Соболенко находится в Индиан-Уэллсе с 5 марта. Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович встретила 8 марта также в Калифорнии, где вела подготовку к квалификационному этапу турнира в Индиан-Уэллсе.

В Калифорнии живет белоруска Виктория Азаренко. Впрочем, она соревноваться в Индиан-Уэллсе в 2020 году не планировала, объявив о снятии с турнира.

Таким образом, топовые игроки вернутся к выступлениям не раньше 24 марта, когда в Майами, штат Флорида, стартует турнир также категории Premier Mandatory.

 
 
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Из-за опасений заражения игроков и болельщиков, а также распространения коронавируса на территории Соединенных Штатов турнир в Индиан-Уэллсе было решено...
 
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