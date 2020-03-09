«Не верят, что я родила четверых». Многодетная мама - о том, как добилась красивой фигуры

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. Так случилось с Екатериной Млынец, спортивной мамой из Пинска: детям — 14, 13, 3 и 1 год.



Фото: из личного архива героини

— Вышла замуж я в 2004 году. В 2005-м родила первого ребенка — и вскоре забеременела снова. С погодками сначала было очень тяжело, но я привыкла находить плюсы во всех ситуациях: дети вместе росли, занимали друг друга. В 2016 г. я родила третьего ребенка, а в 2018 г. — четвертого. Мы с мужем смеялись, что рожаем «парочками», чтобы детям было веселее.

За каждую из 4 беременностей я набирала около 20 кг. В роддоме оставляла 7−8, остальное «несла» домой. После вторых родов я начала интересоваться основами правильного питания. Время от времени занималась спортом в зале или дома: знаете, что с ребенком на плечах удобно было делать приседы и выпады? Маме польза, детям — развлечение. Но, признаться, и правильное питание, и спорт случались тогда со мной стихийно и ненадолго.



Фото: из личного архива героини

Став многодетной мамой, я поняла, что мне как никогда нужны энергия и уверенность в себе. В этот момент правильное питание превратилось в образ жизни всей семьи.

Мне повезло с тем, что муж поддержал меня. Кстати, к силовым тренировкам привлек меня именно он. Супруг давно занимался в спортзале, но делал перерывы в тренировках, когда нужно было помогать с детьми.

Сейчас я трижды в неделю посещаю спортзал: пока что занимаюсь с тренером по составленной им программе. Благо старшие дети без проблем остаются на часик с младшими. Четыре раза в неделю прохожу в быстром темпе около 5 км.



Фото: из личного архива героини

Самым главным в приведении своего тела в порядок я считаю, в первую очередь, разумный подход к питанию. Даже если для начала просто избавить свой рацион от «пищевого мусора», через месяц будет виден результат. Бытует мнение, что ПП — это пресно и невкусно. С этим готова поспорить. Неимоверное количество вкуснейших блюд можно приготовить, не выходя за рамки плана питания. Например, одно из любимых блюд моей семьи сейчас — ПП-пицца: привычная мука заменена на цельнозерновую или рисовую, а колбаса — на куриную грудку или нежирную ветчину.

После четвертых родов у меня периодически повышалось давление, были скачки пульса, головокружения. С регулярными тренировками и правильным питанием стала чувствовать себя гораздо лучше. Ну и, конечно, самым приятным бонусом было отражение в зеркале. За последние полгода я похудела на 9 кг и сейчас активно работаю над спортивными формами. При росте 180 см я вешу уже 69 кг. Конечно, безумно приятно, когда люди не верят, узнав, что я родила четверых. Обычно спрашивают: «Это что, все ваши?..»