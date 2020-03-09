Уроженка Ганцевичей нашла свое призвание в службе в Вооруженных Силах

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Всегда особенного внимания заслуживают женщины, которые наравне с мужчинами выполняют конституционный долг, проходят военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Пример тому — старший прапорщик Лилия Бурбицкая, которая служит в 85 бригаде связи (линейной) в должности начальника аппаратной. Бригада дислоцируется в городе Барановичи.





Лилия Яковлевна родом из Ганцевичи, где в 1998-ом году окончила среднюю школу. Затем училась в Витебском индустриально-педагогическом колледже. А в 2003 году решила связать свою жизнь с военным делом. С тех пор она верна этому нелегкому труду. За время несения службы повидала много разных городов и полигонов: практически каждый год старший прапорщик Лилия Бурбицкая принимала активное участие в масштабных учениях, проходящих в разных уголках страны. Именно там, в полевых условиях, от начальника аппаратной требуется максимальная выдержка и профессионализм. Ведь условия службы не выбирают мужчина ты или женщина, задачи должны быть выполнены точно и в срок, с чем превосходно справляется старший прапорщик Бурбицкая.





Весь этот нелегкий труд лежит на хрупких плечах женщины, которая кроме несения службы успевает выкроить время для своей любимой семьи: мужа Андрея, дочери Дарьи и сына Максима.

Майор Владимир Кохнюк

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