Угостили хорошей порцией юмора: в Смолевичах прошел зональный тур областного этапа КВН среди учащихся

Зональный тур областного этапа IX Республиканского фестиваля КВН «В будущее с улыбкой» среди учащихся состоялся сегодня в Доме культуры г. Смолевичи.

За право быть лучшими соревновались 5 команд веселых и находчивых из Смолевичей, Жодино, Борисова, Березино и Крупок.

Яркие, богатые шутками выступления всех без исключения команд зал принимал на «ура».

Шутили о разном: о школе, учебе, социальных сетях, коронавирусе… А также зажигали в песнях, танцах, мини-постановках. Озвучивали полюбившиеся фильмы, демонстрировали снятые видеоролики и, конечно, старались стать самыми-самыми…

Подводя итоги, председатель жюри методист УМК управления по образованию, спорту и туризму Анна Чистая отметила, что КВН удался, и все пришедшие на игру получили хорошую порцию юмора.

Победителем зонального тура была признана команда «Дрим-Тим» (г. Жодино). В тройку лучших вошли также команды «По барабану» (г.Березино) и «Мы здесь ненадолго» (г.Смолевичи).

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