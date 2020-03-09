Наши боевые подруги

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Женщины командного пункта не раз отмечались командованием воинской части как дисциплинированные и исполнительные военнослужащие. И в прекрасный весенний день 8 марта они украсили воинскую часть одним своим присутствием.

Нельзя не испытывать чувство уважения к вам, дорогие женщины, когда в наше непростое время вы несёте на своих плечах бремя забот о доме и семье. Ведь семья — это показатель состояния государственных дел. Крепкая семья — сильное государство!

Порядок и терпение, дисциплина и душевная теплота присутствуют там, где вы трудитесь.

Одна из таких женщин – Ирина Терешковец. Об армии она никогда не думала. Отучившись в Брестском колледже, устроилась работать на гражданском узле связи. А сегодня она несет службу в сердце Брестского гарнизона. Ирина, мама троих детей, – телеграфист узла связи командного пункта 115 зенитного ракетного полка. Ее ценят и берегут. Такие специалисты на вес золота.

«Освоить нашу аппаратную удается не каждому, и если кто-то из нас троих заболеет, нагрузка ложится на плечи товарища, – говорит Ирина. –Да, армия дает определенную закалку. Не каждый мужчина на гражданке сможет сделать то, что делаем мы. Мы работаем, чтобы вы спали спокойно»

Дмитрий БОНДАРЬ.