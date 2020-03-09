Тренер по аэробике бросила работу и располнела до 127 кг. А потом взяла себя в руки

Источник материала: Tut.by

Англичанка Ивонна Томпкин была тренером по аэробике, носила 10 британский размер (наш 44-й), но затем вышла замуж, занялась детьми и забросила фитнес. Настолько, что ее вес достиг 127 кг. Однако после этого она смогла взять себя в руки и похудела более чем в два раза, пишет twizz.ru.



Фото: The Sun

Cейчас Ивонне 54 года, у нее есть 45-летний муж и трое детей. В 38 лет она вышла замуж, в 39 — забеременела. Женщина была тренером по аэробике, но после рождения старшей дочери забросила упражнения. Вместо них у нее появились привычки перекусывать нездоровой пищей, она могла пачками есть шоколадное печенье, уверяя себя, что ей нужна энергия. Таким образом ее вес постепенно увеличивался, а размер одежды из 10-го стал 22-м (наш 56-й).





В 2017 году раздался звоночек, подтолкнувший ее к изменениям Ивонна решила, что пора выходить на работу. Но она чувствовала себя ужасно неуверенно, на собеседованиях ее ждали отказы. Дошло до того, что женщине стало тяжело выходить из дома. В какой-то момент она попросила дочерей сфотографировать ее, и с тех пор начался ее путь к стройности.

Раньше в меню Ивонны присутствовали кофе с сахаром, чипсы, печенье и хлеб. Теперь же в ее рационе фрукты и овощи, натуральный йогурт, творог и курица. Вес постепенно стал снижаться.

В 2018 году Ивонна сама стала консультантом по похудению, сама сбросив около 70 кг. Она настолько привела тело в порядок, что смогла влезть в свое свадебное платье, которое носила 17 лет назад.



