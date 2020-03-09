ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер по аэробике бросила работу и располнела до 127 кг. А потом взяла себя в руки

09.03.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Англичанка Ивонна Томпкин была тренером по аэробике, носила 10 британский размер (наш 44-й), но затем вышла замуж, занялась детьми и забросила фитнес. Настолько, что ее вес достиг 127 кг. Однако после этого она смогла взять себя в руки и похудела более чем в два раза, пишет twizz.ru.


Фото: The Sun

Cейчас Ивонне 54 года, у нее есть 45-летний муж и трое детей. В 38 лет она вышла замуж, в 39 — забеременела. Женщина была тренером по аэробике, но после рождения старшей дочери забросила упражнения. Вместо них у нее появились привычки перекусывать нездоровой пищей, она могла пачками есть шоколадное печенье, уверяя себя, что ей нужна энергия. Таким образом ее вес постепенно увеличивался, а размер одежды из 10-го стал 22-м (наш 56-й).


В 2017 году раздался звоночек, подтолкнувший ее к изменениям Ивонна решила, что пора выходить на работу. Но она чувствовала себя ужасно неуверенно, на собеседованиях ее ждали отказы. Дошло до того, что женщине стало тяжело выходить из дома. В какой-то момент она попросила дочерей сфотографировать ее, и с тех пор начался ее путь к стройности.

Раньше в меню Ивонны присутствовали кофе с сахаром, чипсы, печенье и хлеб. Теперь же в ее рационе фрукты и овощи, натуральный йогурт, творог и курица. Вес постепенно стал снижаться.

В 2018 году Ивонна сама стала консультантом по похудению, сама сбросив около 70 кг. Она настолько привела тело в порядок, что смогла влезть в свое свадебное платье, которое носила 17 лет назад.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Иранец, который завёз коронавирус в Беларусь, уже продаёт рекламу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика