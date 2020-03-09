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Борьба с плагиатом: в Беларуси резко сократилось число защищенных диссертаций

09.03.2020 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в интервью газете НАН РБ "Навука" рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь Александр Гучок.

Борьба с плагиатом: в Беларуси резко сократилось число защищенных диссертаций
– Количество аттестованных диссертаций уменьшилось на 26,4%. Такие результаты наблюдались впервые за последние 10 лет работы. В 2019 году ученую степень получили 397 человек. Докторами наук стали 39 ученых, кандидатами наук – 358. Средний возраст соискателей ученой степени кандидата наук составил 35,7 года, доктора наук – 50,9 года.

Доминирующие позиции в структуре отраслей науки по числу присужденных ученых степеней традиционно занимает медицина (19,4% от их общего количества в 2019 году). 15,4% работ защищено по техническим наукам, 11% пришлось на долю исследователей в области физико-математических наук. В числе преобладающих областей научных исследований – филология, экономика, биология, история и педагогика. Реже всего в 2019 году ученые степени присуждались по ветеринарным, военным, географическим, политическим, философским наукам, -- рассказал председатель ВАК. 

По его словам, 14 квалификационных научных работ в прошлом году были отклонены Президиумом ВАК , 33 диссертации сняты соискателями для доработки и устранения замечаний. Председатль ВАК утверждает, что диссертации отклонялись только по существенным основаниям: отсутствие научной новизны, использование в тексте материалов и результатов, принадлежащих другим авторам и т. п.

– Были прецеденты, когда отклонялись диссертации, предположительно подготовленные несамостоятельно. Доказать юридически это порой сложно. Но само поведение на защите, незнание предмета и содержания работы создавало впечатление того, что может иметь место факт именно несамостоятельной подготовки рукописи соискателем. Причем речь идет о тех особенностях диссертации, которые обязательно знать. Например, был случай полного совпадения одного из разделов работы с одноименной статьей в Википедии. И автор научной работы не смог объяснить, как такое могло произойти. Более того, были и заимствования без ссылок даже из португалоязычных источников, сообщил Александр Гучок.
 
 
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Об этом в интервью газете НАН РБ "Навука" рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь Александр Гучок.
 
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