ДТП в Оршанском районе: такси едва не влетело в деревенский дом, погиб водитель

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 5 часов утра 9 марта на дороге Орша — Коханово в деревне Туминичи. Погиб таксист, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

28-летний водитель такси на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

Водитель погиб на месте.

Такси едва не влетело в деревянный деревенский дом. Легковушка снесла забор из сетки-рабицы на этом подворье.

Проводится проверка.