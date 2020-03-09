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ДТП в Оршанском районе: такси едва не влетело в деревенский дом, погиб водитель

09.03.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 5 часов утра 9 марта на дороге Орша — Коханово в деревне Туминичи. Погиб таксист, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

28-летний водитель такси на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

Водитель погиб на месте.

Такси едва не влетело в деревянный деревенский дом. Легковушка снесла забор из сетки-рабицы на этом подворье.

Проводится проверка.

 
 
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Такси едва не влетело в деревянный деревенский дом. Легковушка снесла забор из сетки-рабицы на этом подворье.
 
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