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ДТП в Оршанском районе: такси едва не влетело в деревенский дом, погиб водитель
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 5 часов утра 9 марта на дороге Орша — Коханово в деревне Туминичи. Погиб таксист,
28-летний водитель такси на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.
Водитель погиб на месте.
Такси едва не влетело в деревянный деревенский дом. Легковушка снесла забор из сетки-рабицы на этом подворье.
Проводится проверка.
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Такси едва не влетело в деревянный деревенский дом. Легковушка снесла забор из сетки-рабицы на этом подворье.
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