Весна вступает в свои права. Пусть пока еще несмело, осторожно, но уже во всем чувствуется ее дыхание. С приходом весны меняется настроение, просыпается желание больше двигаться, проводить время на свежем воздухе. И, конечно, прибавляется дел. Вот и для тружеников лесного хозяйства с приходом весны начинается, что говорят, «горячая» пора. Много забот у лесоводов и в другое время года, но сейчас особенно важно все успеть: подготовиться к пожароопасному периоду, навести чистоту и порядок, заготовить древесину, березовый сок, организовать работы по восстановлению и дополнению лесного массива и много чего еще.

В Смолевичском лесничестве ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» специалистам расслабляться некогда.

— Работы много, и она разная, — рассказывает лесничий Смолевичского лесничества Андрей Калтович. — Самое важное — это, конечно, подготовка к пожароопасному периоду: настройка оборудования, составление мобилизационных планов по сотрудничеству с предприятиями района в случае возникновения пожаров. На территории лесничества установлена пожарная вышка с видеонаблюдением, с помощью которой мы мониторим ситуацию. Уборка мусора в лесном массиве — еще одна забота весной. Пусть и зима была не снежная, но в связи с тем, что около территории лесничества проходит трасса, мусора во все времена года хватает. Да еще и дачный сезон начнется скоро, и нерадивые дачники станут вывозить свой мусор в лес. Случаев таких масса. Конечно, и фотоловушки ставим, и совместно с органами внутренних дел разыскиваем нарушителей, которых впоследствии закон карает немаленьким штрафом, но все равно: как вывозили в лес мусор, так и вывозят. Заготовка сока также приходится на весну. Мы уже подсачивать стали. Также в это время года стартует традиционная акция лесного хозяйства по садке деревьев. Лес сажать нужно, и каждый год эти работы довольно масштабные. Но перед тем, как высаживать саженцы, надо еще подготовительные работы провести. Заготовку древесины нужно также выполнить в полном объеме. И внимательно следить за нарушителями: кто мусор вывозит, кто лес ворует. За всем нужен глаз да глаз.

Коллектив в лесничестве устоявшийся, как говорят, проверенный временем и делом. Случайных людей здесь нет.

— Каждый знает свое дело, — отмечает Андрей Калтович, — два раза повторять не нужно. Все на своих местах, и каждый знает, за что ответственен. Работать комфортно.

Именно благодаря коллективу, как отмечает лесничий, очередная награда украсила его рабочий кабинет. По итогам работы за 2019-й год Андрей Калтович был награжден Благодарностью председателя Минского областного исполнительного комитета за «добрасумленную працу, прафесіяналізм і асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Мінскай вобласці».

За 15 лет работы в отрасли лесного хозяйства молодой, но в то же время опытный лесничий сумел зарекомендовать себя отличным специалистом, отзывчивым руководителем и неравнодушным лесоводом. Ведь тот, кто выбрал профессию по зову сердца, и трудится честно, и мыслит масштабно.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: лесничий Смолевичского лесничества Андрей Калтович.