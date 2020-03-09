ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Площадь неиспользуемой коммунальной собственности в Брестской области за год уменьшилась на 24%

09.03.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Площадь неиспользуемого в хозяйственной деятельности коммунального имущества в Брестской области за 2019 год уменьшилась на 70 тыс. кв.м, или 24%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Площадь неиспользуемой коммунальной собственности в Брестской области за год уменьшилась на 24%

Всего за прошлый год в регионе вовлекли в хозяйственный оборот и снесли 171 тыс. кв.м неиспользуемых площадей, или 216 объектов госсобственности. В том числе 90 объектов (96 тыс. кв.м) продали на аукционных торгах, 72 (24 тыс. кв.м) снесли. Безвозмездно переданы другим организациям 27 объектов, 20 возобновили использование, 7 сданы в аренду. В результате коэффициент использования коммунальной недвижимости увеличился на 0,8% и составил 97,9%. В целом за последние пять лет площадь незадействованного имущества в регионе сократилась более чем на 30%.

"Показатели использования имущества коммунальной собственности говорят об эффективности мер местных органов власти по наведению порядка на земле. В последние годы мы закрываем меньше объектов, чем продаем. Если такая ситуация сохранится и в этом году, можно будет говорить об устойчивой положительной динамике", - отметил Павел Манько.

В тоже время за 2019 год появилось 94 тыс. кв.м новых неиспользуемых площадей. Большая их часть (87,5 тыс. кв.м) высвободилась в результате хозяйственной деятельности. Так, в одной только социальной сфере за счет оптимизации школ, клубов, бань, ФАПов, детских садов появилось около 20 тыс. кв.м свободных площадей. Почти 6,5 тыс. кв.м были переданы в коммунальную собственность организациями других форм собственности.

На начало этого года в области оставалось 245,7 тыс. кв.м неиспользуемых площадей. Треть (83 тыс. кв.м) составляют объекты бывших военных городков, пятую часть - здания социально-культурного назначения. Среди неиспользуемой недвижимости также 27,2 тыс. кв.м площадей сельскохозяйственного и 12,8 тыс. кв.м промышленного назначения. В сфере ЖКХ и бытового обслуживания готовы предложить для использования 16,2 тыс. кв.м свободных площадей.

Комитет "Брестоблимущество" и местные органы власти намерены в этом году вовлечь в хозоборот 134 объекта недвижимости, в том числе 126 - продать на аукционных торгах. Еще 69 планируется снести. К продаже уже подготовлены 60 объектов. Более половины из них выставляется с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Ожидается, что до конца месяца будут готовы к продаже остальные объекты. Параллельно вносятся изменения в условия продажи объектов в соответствии с указом №169, который значительно расширяет перечень возможных участников торгов и предоставляет покупателям неиспользуемой госсобственности дополнительные преференции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Площадь неиспользуемого в хозяйственной деятельности коммунального имущества в Брестской области за 2019 год уменьшилась на 70 тыс. кв.м, или 24%, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика