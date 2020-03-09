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C 10 по 12 марта в Минске состоятся очередные ярмарки вакансий

09.03.2020 16:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 10 по 12 марта в Минске состоятся очередные ярмарки вакансий
shutterstock.com

С 10 по 12 марта 2020 года в Минске состоятся ярмарки вакансий. Приглашаются все желающие.

C 10 по 12 марта в Минске состоятся очередные ярмарки вакансий От бухгалтера до маркетолога. Какую работу ищут женщины в Беларуси?

10 марта (вторник) мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», УП «Механизированная уборка города», Московский (г. Минска) отдел Департамента охраны, ЖЭУ №2 и 4 Московского района Минска, хлебозавод «Автомат» - филиал КУП «Минскхлебпром» и ОАО «Минский мясокомбинат».

11 марта (среда) в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат ЖЭУ №2 Советского района Минска, ОАО «Белэнергоремналадка», ООО «ДаниПол», хлебозавод «Автомат», хлебозаводы №2 и 5 - филиалы КУП «Минскхлебпром», ОДО «Экология города».

12 марта (четверг) мини-ярмарка состоится в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) с участием филиала «Троллейбусный парк №2» ГП «Минсктранс», ОДО «Экология города», ООО «ПрофРезервГрупп», хлебозавод №3 - филиал КУП «Минскхлебпром».

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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