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«Откуда у людей деньги?» Что происходит возле обменников и в магазинах

09.03.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торгах 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть. Доллар вырос больше чем на 5% — до 2,3518 рубля. Рост евро превысил 6% — курс добрался до отметки 2,675 рубля. В прошлые годы такие скачки вызывали ажиотаж в банках и в магазинах: одни скупали иностранную валюту, вторые вкладывали рубли в бытовую технику и другие необходимые вещи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит возле обменников и есть ли очереди в магазинах техники.


В понедельник в час дня у обменников в районе станции метро «Михалово» в очереди по 4−5 человек — ситуация стандартная для этого места и времени дня. Кто-то пересчитывает рубли — собирается брать доллары, у кого-то в руках иностранная валюта.

— Мягкий уголок решили купить, — рассказывает девушка из очереди. — Делали под заказ, немного не рассчитали со стоимостью — получился дороже. Теперь нужно немного доложить. Покупка мебели никак не связана с ростом валюты. Просто делаем ремонт в квартире.


У обменников на железнодорожном вокзале людей даже меньше, чем на «Михалово» — 1−2 человека. Люди сдают доллары. Один мужчина поменял 50 долларов, второй — 100.

Еще у одного обменника у площади Якуба Коласа, где обычно немало людей, у кассы один человек: девушка сдавала 50 долларов. Кстати, в субботу здесь тоже практически никого не было. За 20 минут подошли 3 человека.

Возле обменника рядом с ЦУМом 3 человека. Покупают доллары.

— Хозяйке за квартиру завтра нужно 250 отдать, вот и покупаю, — рассказывает парень лет 30. — Так менять особо нечего: зарплата небольшая, жена в декрете, жилья своего нет. Поэтому сколько бы доллар ни стоил, сейчас даже на месяц вперед за квартиру доллары купить не на что. И я не думаю, что этот рост будет долгим. Читал, что везде доллар падает, — значит, и у нас упадет.


Кассир одного из банков рассказала, что ажиотажа пока нет. Люди по-прежнему и сдают валюту, и покупают. В основном это небольшие суммы — 100−300 долларов, то есть массовой скупки доллара или евро нет.

— А откуда у людей деньги, чтоб скупать валюту тысячами? — говорит кассир. — Те, кто побогаче, давно все перевели и хранят сбережения в разной валюте в банках. А те, у кого денег мало, все равно большие суммы не берут.

В прошлые годы, когда курсы валют быстро росли, многие люди вкладывались в крупные покупки: покупали холодильники, телевизоры, стиральные машины. И падающий рубль сбыть, и технику подешевле купить. Сейчас в магазинах не то что ажиотажа нет, но и вообще покупателей мало.


В ЦУМе в отделе с техникой вообще никого не было. А в одном из магазинов электротоваров крупной сети по залу ходили пара человек.

— Конечно, подорожание доллара отразится на стоимости того, что мы покупаем за валюту. Но сейчас нет такого скачка курсов, чтобы это было очень заметно, — сказал продавец-консультант магазина.


В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома отметили, что им никто не сообщал о резком росте цен на какие-либо товары.

— Мы резкого подорожания чего-то не заметили, и такая информация к нам не поступала, — сказали в ведомстве.

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Теги: Курсы валют
 
 
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