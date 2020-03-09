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Телеграм-канал МВД сообщил о нападении на сотрудника ГАИ в Вилейке: дело закончилось стрельбой

09.03.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник ГАИ в Вилейском районе применил огнестрельное оружие, чтобы остановить злоумышленника. Стрелял по ногам.

Инцидент произошёл 8 марта. Вечером того дня в Вилейское РОВД поступило сообщение о том, что в агрогородке Илья произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW съехал в кювет.

На месте ДТП сотрудники ГАИ столкнулись с агрессией со стороны одного из пассажиров.

При разбирательстве один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем одного из них ударил кулаком в лицо, – сообщает Telegram-канал МВД.

Сотрудники ГАИ предупредили мужчину, что они могут воспользоваться спецсредствами или огнестрельным оружием, однако тот на замечания не реагировал.

Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем – прицельный в ногу.

На место инцидента прибыли медики. Они оказали пострадавшему медицинскую помощь. Затем мужчину госпитализировали в больницу под конвоем.

Впоследствии выяснилось, что мужчина был пьян. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,48 промилле.

Известно, что мужчина ранее был судим и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
 
 
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Сотрудник ГАИ в Вилейском районе применил огнестрельное оружие, чтобы остановить злоумышленника. Стрелял по ногам.
 
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