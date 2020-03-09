Соблюдение требований промышленной безопасности — гарантия личной безопасности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В течение 2019 года по информации, поступившей в Госпромнадзор, на предприятиях Республики Беларусь при эксплуатации грузоподъемных кранов произошло 10 несчастных случаев, в том числе 4 со смертельным исходом, 1 авария и 7 инцидентов.

Анализ материалов расследований несчастных случаев, аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией грузоподъемных кранов, показывает, что причины большинства из них носят организационный характер и связаны с действием (бездействием) должностных лиц и обслуживающего персонала. Например, допуск к управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов в качестве крановщиков и стропальщиков персонала, не имеющего соответствующей выполняемой работе квалификации. Невыполнение должностными лицами, ответственных за безопасное производство крановых работ, обязанностей по ведениию работ в соответствии с технологическими регламентами, по обеспечению контроля выполнения крановщиками и стропальщиками производственных инструкций и технологических регламентов. Нарушение машинистами кранов требований безопасности в части осуществления работы, при нахождении людей в опасной зоне работы кранов, при строповке грузов работником, не имеющим удостоверения стропальщика. Нарушение стропальщиками схем строповки грузов, применение неисправных приспособлений для грузоподъемных операций.

Основными выявляемыми при этом нарушениями промышленной безопасности являются отсутствие или неудовлетворительное функционирование производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов; несоблюдение технологических регламентов, безопасных приемов работы при эксплуатации грузоподъемных кранов; несоблюдение порядка назначения специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и допуска обслуживающего персонала; несоблюдение порядка применения съемных грузозахватных приспособлений и тары;

Несколько примеров:

19.09.2019, около 18 час. 30 мин., на строительном объекте «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо. 3 очередь. произошло опрокидывание автокрана КС-55729-1В с последующим падением в котлован на глубину около 26 метров. Опрокидывание произошло при перемещении металлоконструкции стеновой опалубки (вес около 3 тонн) на отметке 26 метров от уровня установки автокрана. Машинист автокрана покинул кабину до падения крана в котлован. Он госпитализирован в учреждение здравоохранения.

09.07.2019, в 16 часов, на объекте «Капитальный ремонт моста через р. Птичь» Филиалом КУП «Минскоблдорстрой» «МРСУ», производились работы по демонтажу тротуарных плит и перильного ограждения моста с использованием автокрана КС-55727. Около 16 часов 30 мин при подъеме и перемещении перильных ограждений моста общим весом около 200 кг произошло проседание железобетонной балки ремонтируемого моста, на которую была установлена (опиралась) одна из четырех выносных опор автокрана. В результате проседания железобетонной балки автокран потерял устойчивость и начал крениться. В момент, когда автокран начал крениться, машинист самостоятельно покинул кабину управления автокрана. Как следует из объяснений мастера (ответственного за безопасное производство работ кранами), автокран в течение нескольких минут продолжал самопроизвольно медленно крениться и опускаться с моста, пока оголовок его стрелы и кабина шасси не коснулись поверхности земли. После чего крен прекратился, а автокран остался в опрокинутом положении. Пострадавших нет.

13.09.2019 18 час. 00 мин. на прискваженной площадке № 24 (Мозырского участка буровых работ филиала «Молодеченское управление буровых работ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), при выполнении работ по монтажу временной линии электропередач с использованием автомобильного крана КС-35719, в результате обрыва канатного стропа, произошло падение железобетонной опоры, которой смертельно травмировало электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

04.06.2019, в 14 час. 15 мин., в заготовительном участке автоматно-термического цеха ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в г. Столбцы проводился ремонт электрооборудования на галерее мостового крана КМ-20. Машинист крана поднялась по стационарной лестнице через люк на галерею крана с целью выяснить у электромонтера время окончания ремонтных работ. При возвращении обратно машинист крана оступилась и упала (с высоты около двух метров) в открытый люк с галереи крана на площадку перед кабиной крановщика. После падения самостоятельно обратилась в здравпункт филиала за оказанием медицинской помощи, откуда была госпитализирована в Столбцовскую ЦРБ.

20.08.2019, в 16 часов, при выполнении строительно-монтажных работ на объекте строительства «Строительство торгово-развлекательного центра по ул. Центральная, 60» в г. Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом. Машинист грузоподъемного крана самоходного на пневмоколесном ходу КС 4361А, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, допустил касание стрелой крана стены второго этажа, что повлекло ее обрушение. В результате обрушения под обломками погиб каменщик филиала СУ-100 ОАО «Строительный трест № 2». Согласно предварительным данным, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина — ошибка действий крановщика.

27.11.2019, в 15.30, на строительном объекте «Плавательный бассейн в г. Марьина Горка» произошел несчастный случай со смертельным исходом при разгрузке из автомобиля башенным краном «Патейн МС-175» поддонов с рулонной кровлей на землю (в место складирования). При разгрузке очередного пакета с поддонами на место складирования лопнули заводские упаковочная лента и полиэтиленовая пленка, скрепляющие рулоны, произошло опрокидывание поддонов на рядом стоящего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования УП «СУ №20» ОАО «Минскпромстрой», который, по словам очевидцев, самовольно подошел и начал помогать стропальщику, в результате чего он был зажат упавшими материалами и смертельно травмирован. Погибший задания от мастера на производство погрузочно-разгрузочных работ не получал. Одна из причин несчастного случая — нарушение правил техники безопасности пострадавшим. На момент чрезвычайного происшествия кран находился в технически исправном состоянии.

Учитывая, что причины практически каждого чрезвычайного происшествия с грузоподъемными кранами связаны, в том числе с неправильными действиями стропальщиков и машинистов кранов, в ходе доведения настоящей информации о причинах и последствиях происшедших чрезвычайных происшествий, а также при проведении инструктажей с указанными работниками, ответственным специалистам акцентировали внимание на строгом соблюдении технологических регламентов, схем строповки и трудовой дисциплине.

М.В. Гончарик,

ведущий государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора.