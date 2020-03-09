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Дальнобойщики — «хрюши»?

09.03.2020 16:57 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В редакцию районки со своей проблемой обратилась жительница Высокого Людмила ЛЕВОНЮК:
«Возле моего дома (ул.Советская, д.7, кв.3) заработал магазин «Хит! Экспресс». И сейчас я не могу открыть окна, потому что прямо под ними и возле самой калитки останавливаются легковые машины и фуры, в воздухе стоит столб пыли и дым из выхлопной трубы. Водители бросают бутылки, пакеты, банки, бумагу и прочий мусор возле забора и ко мне в огород. Когда прошу их этого не делать, некоторые понимают и отъезжают – но это бывает редко. Многие начинают возмущаться и кричать, иногда даже матом.
Прошу руководство города или администрацию магазина организовать стоянку для машин или установить возле моего дома специальный знак, чтобы машины там не останавливались».

Данное обращение было рассмотрено председателем Высоковского горисплкома Александром РОГАЛЬЧУКОМ, и дан ответ: убирать мусор, который оставляют на улице после себя покупатели «Хит! Экспресс», будет сотрудник магазина. Кроме этого, к концу года поток машин, проезжающих мимо дома №7 по ул.Советской, значительно снизится, потому что будет завершено строительство объездной дороги (мимо Высокого), ведущей к погранпереходу «Песчатка».

И. о. начальника ОГАИ РОВД Виталий Потапчук порекомендовал Людмиле Левонюк письменно обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения при Каменецком райисполкоме. Заседание комиссии будет проведено в марте, на нем и рассмотрят данный вопрос.

Дальнобойщики — «хрюши»?

Дальнобойщики — «хрюши»?

Дальнобойщики — «хрюши»?

Author: Редактор сайта

Дальнобойщики — «хрюши»?

Редактор сайта

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В редакцию районки со своей проблемой обратилась жительница Высокого Людмила ЛЕВОНЮК: «Возле моего дома (ул.Советская, Сообщение Дальнобойщики — «хрюши»?...
 
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