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Дальнобойщики — «хрюши»?
09.03.2020 16:57 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В редакцию районки со своей проблемой обратилась жительница Высокого Людмила ЛЕВОНЮК:
Данное обращение было рассмотрено председателем Высоковского горисплкома Александром РОГАЛЬЧУКОМ, и дан ответ: убирать мусор, который оставляют на улице после себя покупатели «Хит! Экспресс», будет сотрудник магазина. Кроме этого, к концу года поток машин, проезжающих мимо дома №7 по ул.Советской, значительно снизится, потому что будет завершено строительство объездной дороги (мимо Высокого), ведущей к погранпереходу «Песчатка».
И. о. начальника ОГАИ РОВД Виталий Потапчук порекомендовал Людмиле Левонюк письменно обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения при Каменецком райисполкоме. Заседание комиссии будет проведено в марте, на нем и рассмотрят данный вопрос.
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В редакцию районки со своей проблемой обратилась жительница Высокого Людмила ЛЕВОНЮК: «Возле моего дома (ул.Советская, Сообщение Дальнобойщики — «хрюши»?...
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