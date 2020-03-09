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Фура и Saab столкнулись на трассе М1 под Смолевичами. Возбуждено уголовное дело

09.03.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир легковушки пострадал при столкновении с фурой в Смолевичском районе, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, днем 9 марта 47-летний водитель седельного тягача Volvo ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. При развороте он допустил столкновение с Saab, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Белаурси.

Граждан, которые стали очевидцами аварии, СК просит позвонить по телефонам: 8 01776 2−96−25, 8 029 132-46-82

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Белаурси.
 
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