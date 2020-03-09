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Фура и Saab столкнулись на трассе М1 под Смолевичами. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
Пассажир легковушки пострадал при столкновении с фурой в Смолевичском районе,
По данным следствия, днем 9 марта 47-летний водитель седельного тягача Volvo ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. При развороте он допустил столкновение с Saab, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Белаурси.
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Белаурси.
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