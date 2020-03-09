Часть трассы Могилев - Чаусы перекрыли на въезде в облцентр. Куда ехать в объезд

Источник материала: Tut.by

Движение транспорта по трассе Могилев — Чаусы перекрыли на въезде в областной центр. На этом участке идет реконструкция, дорога будет закрыта ориентировочно 4 месяца, сообщили в УВД Могоблисполкома.



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Движение по участку дороги Р122 Могилев — Чаусы на участке от поворота на деревню Малая Боровка до пересечения с трассой М8, то есть до кольцевой, перекрыли 9 марта.

Объезд организован по Витебскому проспекту через деревню Любуж с выездом на трассу М8 и далее на Р122.

Напомним, реконструкцию участка трассы Могилев — Чериков — Костюковичи от городской черты и до отметки 5,5 км в направлении Чаус собираются закончить в третьем квартале этого года. Начали ее в конце 2018-го.

За трассу взялись, потому что она перестала справляться с интенсивностью движения транспорта. В среднем за сутки там проезжает от 10 до 13 тысяч машин, повысилась и аварийность. Учитывая сложившуюся ситуацию, возникла острая необходимость модернизации трассы с уровня автодороги третьей категории до первой.

Общая стоимость реконструкции — более 63,25 млн рублей.