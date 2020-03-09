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Часть трассы Могилев - Чаусы перекрыли на въезде в облцентр. Куда ехать в объезд
Источник материала: Tut.by
Движение транспорта по трассе Могилев — Чаусы перекрыли на въезде в областной центр. На этом участке идет реконструкция, дорога будет закрыта ориентировочно 4 месяца,
Движение по участку дороги Р122 Могилев — Чаусы на участке от поворота на деревню Малая Боровка до пересечения с трассой М8, то есть до кольцевой, перекрыли 9 марта.
Объезд организован по Витебскому проспекту через деревню Любуж с выездом на трассу М8 и далее на Р122.
Напомним, реконструкцию участка трассы Могилев — Чериков — Костюковичи от городской черты и до отметки 5,5 км в направлении Чаус
За трассу взялись, потому что она перестала справляться с интенсивностью движения транспорта. В среднем за сутки там проезжает от 10 до 13 тысяч машин, повысилась и аварийность. Учитывая сложившуюся ситуацию, возникла острая необходимость модернизации трассы с уровня автодороги третьей категории до первой.
Общая стоимость реконструкции — более 63,25 млн рублей.
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Идет реконструкция дороги Р-122, и нынешнее перекрытие продлится 4 месяца.
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