Налоговая проверила торговцев медицинских масок на барахолках. Какие результаты контрольной закупки

Источник материала: Tut.by

Специалисты инспекции МНС по Минской области проверили торговцев медицинских масок, которые в неограниченном количестве предлагают их на барахолках. Для этого налоговики сделали контрольную закупку товара. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в инспекции по МНС по Минской области.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в аптеках в конце февраля наблюдалась нехватка медицинских масок. В этой ситуации быстро сориентировались перекупы, которые предлагают их приобрести втридорога, а некоторые — дешевле, чем в аптеках. Как минимум несколько десятков соответствующих объявлений появилось на площадках по продаже новых и бывших в употреблении вещей.

Сотрудники инспекции МНС по Минской области просмотрели сайты с предложениями о продаже в Борисове и в Минском районе медицинских масок и сделали несколько контрольных закупок. Специалистам налоговой предложили приобрести больше 830 медицинских масок на 672 рублей в общей сложности.

«В отношении граждан составлены материалы проверки и начат административный процесс, — уточняют в инспекции МНС по Минской области. — Стоит отметить, что за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф до ста базовых величин (2700 рублей. — Прим. ред.) с конфискацией предметов административного правонарушения».

В инспекции МНС по Минской области напоминают, что «при реализации медицинских масок, антисептические и дезинфицирующих средств, требуется государственная регистрация в качестве субъекта хозяйствования». По просьбе налоговой на одной из барахолок разместили соответствующие объявление.