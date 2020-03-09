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Налоговая проверила торговцев медицинских масок на барахолках. Какие результаты контрольной закупки

09.03.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты инспекции МНС по Минской области проверили торговцев медицинских масок, которые в неограниченном количестве предлагают их на барахолках. Для этого налоговики сделали контрольную закупку товара. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в инспекции по МНС по Минской области.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в аптеках в конце февраля наблюдалась нехватка медицинских масок. В этой ситуации быстро сориентировались перекупы, которые предлагают их приобрести втридорога, а некоторые — дешевле, чем в аптеках. Как минимум несколько десятков соответствующих объявлений появилось на площадках по продаже новых и бывших в употреблении вещей.

Сотрудники инспекции МНС по Минской области просмотрели сайты с предложениями о продаже в Борисове и в Минском районе медицинских масок и сделали несколько контрольных закупок. Специалистам налоговой предложили приобрести больше 830 медицинских масок на 672 рублей в общей сложности.

«В отношении граждан составлены материалы проверки и начат административный процесс, — уточняют в инспекции МНС по Минской области. — Стоит отметить, что за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф до ста базовых величин (2700 рублей. — Прим. ред.) с конфискацией предметов административного правонарушения».

В инспекции МНС по Минской области напоминают, что «при реализации медицинских масок, антисептические и дезинфицирующих средств, требуется государственная регистрация в качестве субъекта хозяйствования». По просьбе налоговой на одной из барахолок разместили соответствующие объявление.

 
 
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Специалисты инспекции МНС по Минской области проверили в Борисове торговцев медицинских масок, которые в неограниченном количестве предлагают их на барахолках....
 
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