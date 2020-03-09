Я в весеннем лесу пил березовый сок...

Источник материала: Новости Волковыска

В ближайшее время Государственное лесохозяйственное учреждение «Волковысский лесхоз» приступает к заготовке березового сока. Население может приобрести березовый сок на территории лесничеств, а также «добыть» его самостоятельно.

Заготовка березового сока регулируется следующими нормативными правовыми актами: Лесным Кодексом Республики Беларусь, Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 19 декабря 2016 г. № 71 «Об утверждении Правил заготовки пней и корней, заготовки древесных соков, создания плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций, по выращиванию на них лекарственных и иных растений, их заготовке, сбору и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь».

В соответствии с законодательством заготавливать сок можно в насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, но не ранее чем за пять лет до их рубки. Заготовка березового сока может также производиться на участках, отведенных для проведения прочих рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки, из деревьев березы, назначенных в рубку.

При этом юридические лица, индивидуальные предприниматели, и физические лица должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство. Получить информацию о таких участках лесного фонда можно в лесхозе и лесничествах.

При осуществлении заготовки березового сока важно соблюдение технологии и правил заготовки сока:

— заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда не ранее чем за пять лет до наступления возраста рубок леса, а также на участках лесного фонда, предоставленных для рубок главного пользования.

— заготовка древесных соков может также осуществляться на участках лесного фонда, на которых проводятся прочие рубки и рубки промежуточного пользования, из числа деревьев, подлежащих рубке в соответствии с Правилами рубок леса в Республике Беларусь.

— для заготовки древесных соков подбираются здоровые древостои I, II класса бонитета с полнотой не менее 0,4.

— для заготовки древесных соков назначаются деревья диаметром 20 сантиметров и более.

— в комлевой части отобранных для заготовки древесных соков деревьев на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева:при диаметре 20-26 сантиметров — одно отверстие;при диаметре 27-34 сантиметра — не более двух отверстий;при диаметре 35-40 сантиметров — не более трех отверстий;при диаметре свыше 40 сантиметров — не более четырех отверстий.

При сверлении необходимо соблюдать следующие требования:

перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба; каналы сверлят после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева.

Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока. Диаметр канала один сантиметр, глубина — два-три сантиметра без учета толщины коры;под подготовленным отверстием для стока сока вставляется желобок. Под желобками устанавливаются сокосборники (стеклянные или эмалированные емкости, полиэтиленовые мешки).

— при заготовке древесных соков допускается вместо сверления подсочных отверстий пропиливание бензопилой без снятия коры. Пропил представляет собой косой срез под углом не более 30° от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учета толщины коры.





Под пропилом для стока сока вставляется желобок

— в комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35-50 сантиметров от уровня земли намечают расположение надрезов в зависимости от диаметра дерева:

— при диаметре 20-34 сантиметра — один пропил;

— при диаметре свыше 34 сантиметров — не более двух пропилов с расстоянием между ними по горизонтальной плоскости 8-15 сантиметров.

— в год рубки допускается превышение диаметра отверстий, длины и глубины пропила.

— во второй половине сезона заготовки древесных соков деревянной лопаточкой удаляется жировой гриб вдоль буровых каналов в виде белой или розовой пены.

— древесный сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.

— после окончания сезона заготовки древесных соков желобки снимаются, а отверстия закрываются деревянной пробкой. Отверстия и срезы замазываются варом, садовой мазью, глиной с известью или живицей, содержащей пятнадцать-двадцать процентов древесного угля, для профилактики предупреждения заболевания деревьев.

В следующий сезон заготовки древесных соков новый пропил либо отверстие располагается на расстоянии не менее 20 сантиметров от прошлогоднего пропила, отверстия.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» заготовка древесных соков запрещается:

— в населенных пунктах;

— в дендрологических парках, ботанических садах;

— в переданных в установленном порядке под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопах;

— в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

— на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;

— в местах массового отдыха населения.

— в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.

— в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение правил заготовки сока влечет административную ответственность:

— заготовка сока на особо охраняемых природных территориях – влечет наложение штрафа на гражданина в размере от четырех до тридцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, на юридическое лицо – до пятисот базовых величин (статья 15.9 КоАП – нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий);

— в соответствии с частью первой статьи 15.26. заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо заготовка разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.

Незаконный сбор сока наносит вред окружающей среде. На основании статьи 101 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года вред причиненный окружающей среде физическим или юридическим лицом подлежит возмещению лицом, ответственным за его причинение, а при нанесении вреда в крупном размере, лицо причинившее вред может быть привлечено к уголовной ответственности.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112)

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Белов А.А.