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Новости экономики за 09.03.2020

09.03.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как мировые фондовые рынки отреагировали на резкое падение цен на нефть? И откажется ли Нацбанк от плавающего курса рубля в связи с негативными внешнеэкономическими факторами? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доллар в плюсе на 11 копеек. 9 марта торги на БВФ закончились рекордом

Новости экономики за 09.03.2020

РЕКОРДНЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

На БУТБ прошли рекордные квартальные биржевые торги деловой древесиной. Реализовали почти миллион кубометров древесины на 68 миллионов рублей. По сравнению с аналогичными торгами в марте 2019 года сумма сделок выросла на 87 %.

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Всего в торгах участвовали 354 покупателя и 115 продавцов, которые совершили почти 1000 сделок. Наибольшим спросом пользовались балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Как мировые фондовые рынки отреагировали на резкое падение цен на нефть? И откажется ли Нацбанк от плавающего курса рубля в связи с негативными...
 
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