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Деньги под ногами: Лукашенко призвал наладить сбор вторсырья

09.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси необходимо наладить сбор и переработку вторсырья. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошло совещание с руководством правительства, сообщает телеканал «МИР 24».

«Компактная страна, и не можем собрать отходы и их переработать? Ведь стекло получить традиционным образом значительно дороже. А тут готовое стекло переплавил, получил опять бутылку. Нет, мы ждем, как с нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами взять не можем», – посетовал Лукашенко.

Говорили о развитии инфраструктуры для сбора, переработки и утилизации тары и упаковки. Как отметил Александр Лукашенко, еще в Советском Союзе эффективно работала депозитная система обращения стеклотары. Правительство Беларуси предлагает внедрить ее в 2022 году.



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Президент Беларуси поручил наладить инфраструктуру для сбора, переработки и утилизации тары и упаковки.
 
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