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Деньги под ногами: Лукашенко призвал наладить сбор вторсырья
09.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларуси необходимо наладить сбор и переработку вторсырья. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошло совещание с руководством правительства, сообщает телеканал «МИР 24».
Говорили о развитии инфраструктуры для сбора, переработки и утилизации тары и упаковки. Как отметил Александр Лукашенко, еще в Советском Союзе эффективно работала депозитная система обращения стеклотары. Правительство Беларуси предлагает внедрить ее в 2022 году.
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Президент Беларуси поручил наладить инфраструктуру для сбора, переработки и утилизации тары и упаковки.
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