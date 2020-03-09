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Доллар в плюсе на 11 копеек. 9 марта торги на БВФ закончились рекордом

09.03.2020 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия. За одну минуту после открытия Лондонской биржи цена сорта Brent обвалилась на 31 % до 70 рублей за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для развивающихся стран дешевеющая нефть – это всегда дорожающий доллар. Еще до открытия валютных торгов в минских обменниках курс подскочил почти на 8 копеек. Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже новым рекордом: доллар в плюсе на 11 копеек.

На мировых рынках паника помощнее, чем от коронавируса. На открытии торгов рухнули все азиатские биржевые индексы. Падение составило от 2 до 7 %. Спад на итальянской фондовой бирже ускорился и превысил 11 % вслед за распродажами на других ключевых европейских рынках. Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряли до 9 % в первые минуты торгов.

Больше новостей экономики за 9 марта здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия. За одну минуту после открытия Лондонской...
 
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