ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

09.03.2020 17:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси заявил, что не откажется от плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о резком падении мировых цен на нефть. В таких условиях курс рубля по отношению к иностранным валютам отражает рыночную ситуацию. И именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки, а также не допускать диспропорций между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем валютном рынке.

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Александр Тимошенко, пресс-секретарь Национального банка:
Национальный банк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения. Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам.

Больше новостей экономики за 9 марта здесь.

Люди в материале: Александр Тимошенко, Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси заявил, что не откажется от плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими факторами, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заставили? Солдаты под Пуховичами отравились, попробовав... взрывчатку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика