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«Ситуация печальная»: за короткое время в Беларуси исчезло почти 500 школ, где учат на беларуском

09.03.2020 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Телеграм-канал «Злой Минобр» решил изучить, как сокращалось число учеников, которые учатся на беларуском языке, и число школ, где преподают на беларуском. Эти сведения, как узнала «Свобода», есть в сборнике «Учреждения общего среднего образования», напечатанном Министерством образования.


В сборнике показаны данные с 2012 по 2018 годы. Если в 2012 году школ с беларуским языком обучения было 1764 (с русским – 1660), то через шесть лет школ с беларуским языком обучения стало 1282 (с русским – 1527). В сельской местности школ с беларуским языком обучения – 1207. Таким образом, во всех городах страны только в 75 школьных учреждениях обучают на беларуском.

Сокращается и количество учеников, которые учатся на беларуском. Если в 2012 году на таких было 16,6% от всех школьников, то в 2018-м – 11,1%. При этом в деревнях по-беларуски учатся 58,3% учеников, а в городах – только 1,3%. Наибольшая концентрация беларускоязычных школьников в Минской области – 20,2%. Но в Минске по-беларуски учатся только 2% учеников.

Кстати, в Минске школ с беларуским языком обучения стало больше: в 2012 году их было 15, в 2018 стало 16 (в некоторых только часть классов беларускоязычные). Но в общем в Минске по-беларуски занимаются только 2% учеников.

По просьбе «Свободы» статистику прокомментировала Тамара Мацкевич, зампреда Общества беларуской школы (ОБШ). Она сказала: «Ситуация печальная, и [на самом деле] она еще хуже, так как в статистических сборниках отмечаются формально беларуские школы. Но часть из них нарушают свой статус и переходят на русский язык, поэтому их еще меньше. Так происходит, потому что решения принимают без учета мнения родителей и учителей».

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Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал «Злой Минобр» решил изучить, как сокращалось число учеников, которые учатся на беларуском языке, и число школ, где преподают на беларуском. Эти...
 
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