ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему рухнула нефть?

09.03.2020 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС

Почему рухнула нефть?
Президент России Владимир Путин (слева) и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд
Начало второй недели марта стало “черным понедельником” для наиболее политически слабых мировых экспортеров нефти. Суточное падение котировок нефтяных ценных бумаг в понедельник, 9 марта, составило 30% и достигло $31,4 за баррель эталонного сорта Brent. Спустя несколько часов цены немного отыграли назад, вернувшись к уровню $35.6 за баррель нефти этого эталона.

Прошедший обвал стал самым глубоким падением после 1991 года. Тогда из-за краха нефтяных доходов с политической карты мира исчезла последняя, “красная” модификация Российской империи, более известная под брендом СССР. О причинах нынешнего нефтяного краха – LB.ua.

Мировая пресса пока относит падение цен к последствиям влияния на мировую экономику распространения коронавируса. Но эта инфекция на данный момент уверенно погрузила в кризис лишь один сегмент мировой экономики: рынок пассажирских авиаперевозок. 

Премиум-сегмент этого рынка рухнул глубже, чем в 2014 году. Тогда чихнул пылью один из вулканов в Исландии, и Европа на несколько дней осталась без авиасообщений. 

Кроме пассажирской авиации, остальные секторы мирового рынка реагируют на коронавирус пока слабо. Поэтому заболевание – это, скорее, фон и предпосылки к чему-то экономически более крупному, нежели первопричина происходящего.

К тому же следует отметить, что в середине 2010-х годов, когда мировой экономике угрожали эпидемии вируса Еbola и “птичьего гриппа”, не наблюдалось никаких тридцатипроцентных падений глобальных нефтяных цен. Биржевая паника тогда редко доходила до 10-25% колебаний. Почему же именно
сейчас рухнул нефтяной рынок?



Турецкий и сирийский факторы

Хронологически тенденция нынешнего обвала цен началась накануне 8 марта, когда Москву с визитом посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он предпринял максимум усилий, чтобы продемонстрировать, что коррекция зон оккупации Сирии войсками РФ и Турции будет проводится без участия и учета интересов Королевства Саудовская Аравия (КСА). Эр-Рияд же поддерживает силы сопротивления в спорном между РФ и Турцией сирийском регионе Идлиб.

Во время этого визита российская пресса наслаждалась фотографией Эрдогана и стебом Владимира Путина: последний посадил президента Турции на фоне статуи германо-российской царицы Екатерины II (ей когда-то удалось победить в одной из многочисленных русско-турецких войн). Не глядя на клоунаду принимающей стороны со статуэтками, Эрдогану удалось выйти победителем.

Победа состояла в том, что Турции удалось спровоцировать РФ на двусторонний раздел Сирии, что бесповоротно расстроило отношения между РФ и Саудовской Аравией. Видимо, Путин, посещая Эр-Рияд в октябре 2019 года, обещал саудовской монархии вести себя по-другому, учитывая интересы всех сторон.

Неприемлемых для КСА турецко-российских сделок по разделу территории Сирии в последние годы было уже несколько. Но именно эта, мартовская сделка, стала для Эр-Рияда пределом терпения. Можно рассуждать по-другому, но именно после визита Эрдогана в Москву КСА неожиданно и весьма болезненно для РФ поменяла свою позицию в рамках расширенного глобального “нефтяного картеля” – многостороннего международного договора ОРЕС+.

Механизм этого договора следит за ограничением добычи нефти ради сдерживания мировых нефтяных цен на уровне, приемлемом для всех стран-экспортеров. Смена саудовской позиции состояла в том, что она начала требовать от РФ сокращения добычи нефти на 1,7% вместо ранее оговоренных 1,5%.

Что означает ОРЕС+ для РФ и стран Восточной Европы

С момента подключения к договору ОРЕС+ российской государственной “Роснефти” удалось без особого шума провернуть самую крупную прямую внешнюю инвестицию со времени образования Российской Федерации. Компания купила за более чем $7 млрд второй по мощности в Индии Вадинарский НПЗ. Вместе с заводом было приобретено несколько тысяч автозаправок.

С 2015 года Vadinar Refinery принадлежит «Роснефти» и голландской Trafigura Group and United Capital Partners N.V. Нюанс сделки по грандиозному по масштабу выводу капитала из РФ состоит в том, что этот завод работает рядом с другим НПЗ – главным в Индии и одновременно крупнейшим в мире НПЗ Jamnagar Refinery.

Оба завода, Вадинар ир Джамнагар, имеют разные пути снабжения, но по большим поставкам питаются с одного нефтяного, расположенного поблизости, нефтяного терминала. Он принадлежит индийскому государству. Саудовская Аравия, будучи важным кредитором и внешнеторговым партнером Индии, к российской инвазии на индийский нефтяной рынок относилась с терпением.

Первая по весу причина такого спокойствия Эр-Рияда – некие негласные договоренности между КСА и РФ в рамках ОРЕС+. Эти непрофильные договоренности дополняли квотные соглашения, которые регулировали доли РФ и КСА на локальных рынках. В том числе на быстрорастущих рынках потребления нефти в Восточной Европе и странах Дальнего Востока.


Вторая причина – ненадежность схем «Роснефти» по снабжению индийского НПЗ. Он слишком далеко расположен от российских месторождений на Сахалине, откуда привозить нефть в Индию недешево. Поэтому “Роснефть” рассчитывала менять свою дальневосточную нефть на иранскую с продавцами Ирана по бартеру. На них и возлагалась надежда эффективного снабжения Vadinar Refinery.

Однако соглашения с Ираном несут высокие санкционные риски. И реалистично оценивая перспективу развития рисков, Саудовская Аравия до поры до времени относилась к российскому проникновению в Индию спокойно. Но летом 2019 года РФ после сделки в Индии осмелела. В Москве ни с того, ни с сего начали критиковать условия участия в договоре ОРЕС+.

В ответ на такую переменчивость, крупнейшая в мире добывающая нефтяная компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) в конце 2019 года купила 20% акций Jamnagar Refinery. Это сформировало для “Роснефти” и завода Vadinar угрозу нешуточной конкуренции.

Следует особо отметить, что по ходу одобренной на первых порах Саудовской Аравией инвазии российского капитала в Индию, саудовские и другие арабские экспортеры нефти начали успешно выходить на рынок Восточной Европы – регион, который до недавнего времени был полностью монополизирован только российскими поставщиками нефти.

Пиком этого проникновения стал “токсичный скандал” с российскими экспортными нефтепроводами в начале 2019 года, который сократил долю РФ на нефтяном рынке ряда восточных государств ЕС. 

Продолжением пика также можно считать начатое в 2020 году очередное обострение нефтеторговых отношений между РФ и Беларусью. По ходу этого обострения у прессы возникло впечатление, что в Кремле готовы сдать часть белорусского рынка импорта нефти другим экспортерам взамен на получение от них каких-то встречных услуг.

Нынешний выход РФ из системы отношений внутри ОРЕС+ показал: этих услуг для Москвы от других компаний-экспортеров нефти теперь не будет. Их не будет, прежде всего в Индии, на вывод капитала в которую в Кремле возлагали особые надежды. Саудовские поставщики россиян с индийского рынка выдавят, вынуждая расхищать огромные средства, потраченные на переименование Вадинарского НПЗ в Nayara Energу и прочие роскоши.

Структура изменений после паралича ОРЕС+

Кроме больших последствия для рынка Восточной Европы и Индии, нисходящий тридцатипроцентный скачок мировых нефтяных цен показал более масштабный процесс. Напомним, что последний раз мировые цены падали на такую глубину во времена распада СССР в 1990-е годы.

Сегодня ситуация во многом повторяется. Только вместо канувшего в Лету СССР роль самого уязвимого и слабого игрока мирового рынка нефти играет несколько государств-экспортеров, за счет падения позиций которых на рынке более сильные игроки рассчитывают поживится.

Самыми слабыми среди этих экспортеров выглядят РФ, Иран, Венесуэла и Нигерия. Политические конструкции власти в этих странах заточены под несменяемые диктатуры. Соответственно, они слишком слабы для адекватного и своевременного реагирования на новые вызовы. В том числе на постоянные ценовые вызовы рынка нефти.

Но и это ещё не всё. Потому что валютные системы указанных четырех государств намного более зависимы от нефтяных доходов, чем валютные системы других ведущих мировых нефтяных государств-производителей. 

Словом, с 2014 по 2020 годы на мировом рынке нефти, как и во времена СССР, определился игрок с многогранными слабостями. Эти слабости одинаковы что для РФ, что для Ирана, что для других жестких нефтяных автаркий.

После того как мир с 2014 года погрузился в эпоху сравнительно дешевых углеводородов, более сильные производители нефти сумели диверсифицировать свои доходы и отдали должное другим статьям валютных доходов – нефтехимии, экспорту LNG и продукции других отраслей. 


Более слабые государства-экспортеры отнеслись к диверсификации формально. Они продолжали верить, что мир рано или поздно вернется к эпохе дорогой нефти. Но мир не вернулся. И паралич договора ОРЕС+ стал началом избавления от иллюзий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему мужчины живут меньше женщин? Не потому, что больше курят, пьют и работают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика