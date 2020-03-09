За два дня до анонса в Сети рассекретили новый «народный» смартфон Xiaomi

Источник материала: Tut.by

12 марта в онлайн-режиме бренд Redmi компании Xiaomi представит линейку «народных» смартфонов серии Redmi 9. Недавно в Сети рассекретили основные характеристики старшей модели линейки — Redmi Note 9 Pro. Об этом в Twitter сообщил один из инсайдеров.





По его информации, устройство получит экран с диагональю в 6,67 дюймов, разрешением Full HD+, а также защитным стеклом Gorilla Glass 5. Соотношение сторон — вытянутое, 20:9. Процессором выступит Qualcomm Snapdragon 720G. Предполагаемый объем встроенного аккумулятора — 5020 мАч, в активе окажется и 18-ваттная ускоренная зарядка. Варианты памяти — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

Основная камера на задней стороне аппарата — четверная. Разрешение первого модуля — 48 Мп, второго, суперширокоугольного — 8 Мп, третьего, для макросъемки — 5 Мп. Четвертый датчик — для измерения глубины сцены. Фронтальная камера разрешением в 16 Мп расположится в вырезе в экране в форме буквы «О».

Точная цена пока не называется, но известно, что гаджет получится купить в корпусах белого, черного и синего цветов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: