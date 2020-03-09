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*Золотые юбиляры. Секрет семейного счастья супругов Гринцевич. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

29 февраля солигорчане Федор Николаевич и София Николаевна Гринцевичи отметили золотую свадьбу. Полвека тому назад они зарегистрировали свой брак в столичном ЗАГСе, а вот теперь принимают поздравления от родных и близких, общественных организаций – в солигорском.

София Николаевна и Федор Николаевич родом из Любанского района. Познакомились в то время молодые люди на танцах в сельском клубе, но вскоре пришлось расстаться. Федора призвали на службу в армию, а София после окончания школы вместе с подругами отправилась в Минск – «поступать». Подружки вступительные экзамены «провалили», а София, успешно выдержав экзамены, из солидарности ушла из учебного заведения и трудоустроилась на часовой завод.













Федор служил в Мачулищах, недалеко от белорусской столицы, так что молодые люди имели возможность продолжать дружбу. Когда Софии исполнилось 18 лет, они с Федором поженились. Жить решено было в молодом шахтерском городке. Впрочем, довелось им пожить и поработать даже на Севере. Супруги – шахтопроходчики с 30-летним трудовым стажем.

























София Николаевна и Федор Николаевич достойно воспитали сына и дочь. Дети подарили родителям троих внуков. Сегодня золотые юбиляры радуются появлению первой правнучки.













Теперь, находясь на заслуженном отдыхе, супруги Гринцевич все также активны и авторитетны в городе. У них много настоящих друзей. На протяжении 16 лет есть и занятие по душе – это танцы. В этом году София Николаевна возглавила общественный клуб «Нам рано жить воспоминаниями».









Супруги Гринцевичи прошли нелегкий жизненный путь, но через годы пронесли любовь и верность друг к другу. На вопрос, в чем секрет семейного счастья, золотые юбиляры ответили: «Надо уступать друг другу, уважать и считаться с мнением другого».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ»