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В Лунинецком районе четырехлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже
09.03.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинецком районе следователи выясняют обстоятельства травмирования четырехлетней девочки - она выпала из окна на третьем этаже. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 7 марта. Вместе с девочкой дома была ее 36-летняя мать. Женщина уснула. Оставшись без присмотра, малышка выпала на улицу, предположительно, через форточку на кухне. О произошедшем матери ребенка сообщили соседи.
Девочку с травмами доставили в больницу. Угрозы ее жизни нет.
Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Известно, что в семье воспитываются еще двое старших мальчиков.
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В Лунинецком районе следователи выясняют обстоятельства травмирования четырехлетней девочки - она выпала из окна на третьем этаже. Об этом сообщил БЕЛТА...
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