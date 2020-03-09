В Лунинецком районе четырехлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе следователи выясняют обстоятельства травмирования четырехлетней девочки - она выпала из окна на третьем этаже. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Несчастный случай произошел днем 7 марта. Вместе с девочкой дома была ее 36-летняя мать. Женщина уснула. Оставшись без присмотра, малышка выпала на улицу, предположительно, через форточку на кухне. О произошедшем матери ребенка сообщили соседи.

Девочку с травмами доставили в больницу. Угрозы ее жизни нет.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Известно, что в семье воспитываются еще двое старших мальчиков.